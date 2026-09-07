محافظة شمال سيناء تعلن ضوابط صيد السمان والشرشير الصيفي لموسم 2026

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، عن ضوابط صيد طائري "السمان" و"الشرشير الصيفي" لموسم عام 2026 بناءً على قرار وزيرة البيئة رقم 559 لسنة 2026، على أن ينتهي الموسم في 15 نوفمبر المقبل، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والبيئية المنظمة لعمليات الصيد.

وقالت المحافظة - في بيان اليوم الاثنين- إن الضوابط تتضمن التقدم للحصول على تراخيص الصيد من مجالس المدن المختصة وسداد الرسوم المقررة، مع السماح بصيد السمان على ساحل بحيرة البردويل، وتحديد مواقع الشباك على الخرائط الكروكية مع إخطار الجهات الأمنية والمختصة والحصول على الموافقات اللازمة.

وحددت الضوابط المسافة المسموح بها لصيد السمان بما لا يقل عن 200 متر من الساحل، برسوم تبدأ من 20 جنيهاً وتصل إلى 100 جنيه للمسافة حتى كيلومتر واحد، فيما تبلغ رسوم ترخيص صيد الشرشير الصيفي 25 جنيهاً للتجار و100 جنيه للهواة.

وحظرت المحافظة حظراً باتاً استخدام أجهزة الصوت والموجات فوق الصوتية في عمليات الصيد، وقصر الصيد على الطيور المصرح بها مع إطلاق سراح الطيور الأخرى التي تقع في الشباك وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، كما حظرت الصيد تماماً داخل المحميات الطبيعية، ومنعت تداول السمان أو الشرشير الصيفي حياً بالأسواق مع الالتزام بالمجازر المخصصة لذلك.

وأوضحت أن أدوات الصيد المسموح بها لطائر السمان هي: (الشباك، والعشوش، والطراحة، والرماكة، وبنادق ضغط الهواء)، بينما أدوات الصيد لطائر الشرشير الصيفي هي البنادق الخرطوش عيار (12، 16، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير، مع حظر البنادق متعددة الطلقات إلا في حال تركيب منظم طلقات بلاستيكي يسمح بطلقتين فقط.

وأشارت المحافظة إلى توحيد مواقع تجميع السمان بالمراكز والمدن والقرى تحت إشراف مديرية الطب البيطري وإدارة شؤون البيئة، وتحديد أماكن التجميع والإعلان عنها للمواطنين، على أن يتم ذبح الطيور بمجزري "العف" بمدينة العريش و"سرحان" بمدينة بئر العبد، مشددة على تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين والتي تصل إلى إلغاء الترخيص والتحفظ على الأدوات.