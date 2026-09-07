مجلس الهيئة الوطنية للإعلام يجدد الشكر للرئيس السيسي على التوجيه الرئاسي بتسوية ديون ماسبيرو

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وجه مجلس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيه بتسوية ديون ماسبيرو.

وجاء في بيان الشكر الذي وجهه مجلس الهيئة برئاسة الكاتب أحمد المسلماني في اجتماعه اليوم / الإثنين / بمقر الهيئة بماسبيرو :

شكرًا الرئيس

تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بأسمي آيات الشكر والتقدير لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسوية ملف ديون ماسبيرو وقيمتها 88,3 مليار جنيه. و لولا توجيه ورعاية فخامة الرئيس ما كان لهذا الحل التاريخي أن يكون.

إن دعم الرئيس لإعلام الخدمة العامة، وتوجيه سيادته بحل مشكلات الإعلام الوطني، لأجل الوصول إلي التميز المهني والاستدامة المالية، سيظل موضع تقدير وامتنان أسرة ماسبيرو والعائلة الإعلامية المصرية.