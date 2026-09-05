قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني
مصر وأمريكا تبحثان سبل إنهاء أزمتي السودان وليبيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، بالتزامن مع اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وبدء استعداد الطلاب الناجحين لاستكمال إجراءات تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وتتزايد عمليات البحث عن موعد إعلان النتيجة، وكذلك الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله للطلاب معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه، خاصة مع استمرار أعمال تسجيل الرغبات للطلاب المستحقين للتنسيق.

تنسيق

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 بعد الانتهاء من فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، واستكمال تسجيل رغبات جميع الطلاب المستحقين للمرحلة.

ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن موعدًا نهائيًا رسميًا ومحددًا لإعلان النتيجة، وذلك بسبب ارتباط إعلان نتيجة المرحلة الثالثة باستكمال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني.

وكان مكتب التنسيق قد قرر عدم إعلان نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول، والانتظار حتى يتمكن الطلاب الناجحون في الدور الثاني من تسجيل رغباتهم، ثم إعلان نتيجة الترشيحات بشكل مجمع لجميع طلاب المرحلة الثالثة في توقيت واحد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بمجرد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وإتاحتها إلكترونيًا، يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للطالب الدخول إلى خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، وعلى رأسها رقم الجلوس، حتى تظهر له نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد الذي تم توزيعه عليه وفقًا لقواعد التنسيق.

ويأتي الاستعلام إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب التنسيق لمعرفة النتيجة.

تنسيق الجامعات 2026.. موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

من تشملهم نتيجة المرحلة الثالثة؟

تضم النتيجة المنتظرة جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم قواعد المرحلة الثالثة، وليس طلاب الدور الأول فقط، وتشمل:

  • الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من الدور الأول.
  • الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.
  • الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.
  • جميع الطلاب الذين استكملوا تسجيل رغباتهم خلال الفترة التي حددها مكتب التنسيق.

ويأتي جمع هذه الفئات في نتيجة واحدة ضمن توجه مكتب التنسيق لإعلان الترشيحات النهائية للمرحلة الثالثة بعد اكتمال تسجيل الرغبات.

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2026

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة يوم السبت 29 أغسطس 2026، بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم.

كما أتاحت الوزارة التسجيل للطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للقواعد المعلنة.

وكان الموعد المعلن في البداية لاستقبال الرغبات يمتد حتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026، إلا أن الوزارة أعلنت استمرار إتاحة موقع التنسيق أمام الطلاب في إطار استكمال أعمال المرحلة وإتاحة الفرصة للطلاب الناجحين في الدور الثاني لتسجيل رغباتهم.

لماذا تأجل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة؟

يرتبط تأجيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 برغبة وزارة التعليم العالي في إصدار نتيجة واحدة تشمل جميع الطلاب المستحقين للمرحلة.

وبدلًا من إعلان نتيجة منفصلة لطلاب الدور الأول، ثم إعادة فتح أعمال التنسيق وإعلان نتيجة جديدة بعد إضافة الناجحين في الدور الثاني، ينتظر مكتب التنسيق انتهاء جميع الطلاب من تسجيل رغباتهم، ثم يبدأ في تنفيذ عملية التوزيع مرة واحدة.

ويتيح هذا الإجراء إعلان الترشيحات النهائية بصورة أكثر تنظيمًا، بعد اكتمال قاعدة بيانات الطلاب والرغبات المسجلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

عند إعلان النتيجة رسميًا، يستطيع الطالب معرفة نتيجة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة:

  1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
  2. اختيار خدمة نتيجة تنسيق الثانوية العامة.
  3. إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.
  4. التأكد من صحة البيانات المسجلة.
  5. الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
  6. ظهور الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

ويجب على الطالب الاحتفاظ ببيانات النتيجة بعد ظهورها، ومراجعة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه لمعرفة إجراءات ومواعيد التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة.

كيف يتم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد؟

بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات لجميع الطلاب المستحقين للمرحلة الثالثة، يبدأ مكتب التنسيق في فرز الرغبات وترتيب الطلاب وتوزيعهم على الكليات والمعاهد وفقًا لقواعد التنسيق المعمول بها.

وتتم عملية التوزيع بناءً على مجموع الطالب، وترتيب الرغبات التي سجلها، والأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد، إلى جانب القواعد المنظمة للقبول.

وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والتوزيع، يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 إلكترونيًا، ليتمكن كل طالب من معرفة نتيجة الترشيح الخاصة به.

تنسيق الثانويه الازهريه 2025

نتيجة التنسيق بالاسم ورقم الجلوس

تجدر الإشارة إلى أن الاستعلام الرسمي عن نتيجة التنسيق يعتمد على البيانات التي يطلبها موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى رأسها رقم الجلوس والبيانات الخاصة بالطالب.

وبمجرد إتاحة النتيجة، سيتمكن الطالب من الدخول إلى خدمة النتيجة ومعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقديم وفق المواعيد التي تعلنها الجهات المختصة.

وتظل النتيجة مرتبطة بالموعد الذي تحدده وزارة التعليم العالي بعد الانتهاء من تسجيل رغبات جميع الطلاب، لذلك يجب متابعة البيانات الرسمية للوزارة ومكتب التنسيق لمعرفة الموعد النهائي لإعلان النتيجة والرابط المعتمد للاستعلام.

تنسيق المرحلة الثالثة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 طلاب الثانوية العامة 2026 موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 لماذا تأجل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

أميرة أديب عن والدتها: «أمي أسطورة.. وأتمنى أكون لبنتي زي ما هي بالنسبة لي»

أميرة أديب عن والدتها: أمي أسطورة.. وأتمنى أكون لبنتي زي ما هي بالنسبة لي

أيمن القيسوني

​أيمن القيسوني: فخور بكليب «اشتقتلك».. وأهنئ نجوى كرم على نجاحها في أول أداء تمثيلي

دار الأوبرا المصرية

القصة الكاملة لشائعات إلغاء مهرجان الموسيقى.. السوشيال ميديا تناولت الشائعة والأوبرا كذبتها

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد