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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت تحركات ملحوظة بالبورصة والأسواق ، بعدما مرت بموجة من التذبذب  التي دفعت أسعار الكرتونة إلى مستويات منخفضة، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى، بالتزامن مع تغيرات حركة البيع والشراء في الأسواق.

أسعار البيض اليوم


وكانت أسعار كرتونة البيض قد سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الأيام القلية الماضية إلا أنها عاودت الانخفاض اليوم السبت ، إذ وصلت في بعض المناطق إلى نحو 100 و110  جنيهًا للكرتونة،إلا أنها عادت لتتراوح مابين 90 و100 جنيه .

ويأتي البيض الأبيض ضمن الأصناف التي شهدت انخفاضا  في أسعارها، حيث تراوح سعر الكرتونة حاليًا بين 85 و95 جنيهات، بعدما كانت تُباع منذ أسابيع قليلة بأسعار تتراوح بين 100 و110 جنيهًا للكرتونة.

أما البيض الأحمر، فقد سجل هو الآخرانخفاضًا ملحوظًا، ليتراوح سعر الكرتونة بين 90 و100 جنيهًا، مقارنة بنحو 105 و110  جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بـ البيض البلدي،  تراوح سعر الكرتونة بين 110 و130 جنيهًا، بحسب المنطقة ومكان البيع.

تحركات أسعار البيض

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار بيض المائدة قد تشهد تحركًا صعوديًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وزيادة معدلات الطلب والاستهلاك داخل الأسواق.

وقال الزيني، في تصريحات لـ "صدى البلد "، إن أي زيادة محتملة في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بشكل أساسي بحركة العرض والطلب، خاصة مع زيادة الإقبال على البيض باعتباره أحد المصادر الغذائية المهمة للأسر، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك مع عودة المدارس واعتماد عدد كبير من الأسر عليه ضمن الوجبات اليومية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في أسعار بيض المائدة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المنتجين والمربين، مشيرًا إلى أن السوق قد يحتاج إلى تحرك محدود في الأسعار يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بما يساعد على تحقيق قدر من التوازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج.

وأضاف أن الهدف من أي تحرك سعري ليس تحميل المستهلك أعباء إضافية، وإنما ضمان استمرار العملية الإنتاجية وحماية المربين من التعرض لخسائر متواصلة قد تؤثر على حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأكد الزيني أن الحفاظ على استقرار قطاع الدواجن والبيض يتطلب تحقيق معادلة عادلة تضمن للمستهلك توافر المنتج بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه توفر للمربي هامشًا اقتصاديًا يمكنه من الاستمرار في الإنتاج.

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