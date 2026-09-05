عمر مرموش أمام فرصة جديدة مع توتنهام.. هل يكتب النجم المصري بداية مختلفة أمام نوتينجهام؟

يترقب عشاق الكرة المصرية ظهور الدولي عمر مرموش مجددًا بقميص توتنهام عندما يحل الفريق اللندني ضيفًا على نوتينجهام فورست اليوم السبت على ملعب «سيتي جراوند» ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للمهاجم المصري الذي يخوض تجربة جديدة في مسيرته بالدوري الإنجليزي بعد انتقاله إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة في صفقة يأمل من خلالها في الحصول على مساحة أكبر للمشاركة وإثبات قدراته مع أحد أندية القمة في إنجلترا.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط رغبة كبيرة من توتنهام في وضع حد للبداية الكارثية التي شهدتها أول جولتين بعدما تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين أمام برينتفورد ونيوكاسل يونايتد ليجد نفسه من دون أي نقطة أو هدف قبل مواجهة نوتينجهام.

مرموش يترقب فرصته الجديدة

يدخل عمر مرموش مواجهة نوتينجهام وهو يسعى إلى الاستفادة من الفرصة التي قد تتاح له من أجل تقديم نفسه بشكل أقوى أمام الجهاز الفني والجماهير.

وشارك المهاجم المصري في مباراة الجولة الماضية أمام نيوكاسل في أول ظهور له بقميص توتنهام بعدما انتقل إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

ورغم أن المشاركة الأولى لم تمنحه المساحة الكاملة التي يبحث عنها فإن مرموش يدرك أن الفترة المقبلة تمثل مرحلة مهمة في مسيرته خاصة أن انتقاله إلى توتنهام جاء بهدف الحصول على دقائق لعب أكثر والمنافسة على مكان أساسي بصورة مستمرة.

ويحظى مرموش بثقة جماهير الكرة المصرية بعدما أثبت خلال تجربته في الدوري الإنجليزي قدرته على التعامل مع أجواء المنافسة القوية وهو ما يجعله مطالبًا باستغلال أي فرصة يحصل عليها مع توتنهام.

ثلاثية في تدريبات توتنهام

ويبدو أن مرموش أرسل رسالة واضحة إلى الجهاز الفني قبل مواجهة نوتينجهام بعدما ظهر بصورة قوية خلال تدريبات الفريق الأخيرة وتمكن من تسجيل 3 أهداف ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة.

ويأمل اللاعب المصري أن تنعكس هذه الحالة على مشاركته أمام نوتينجهام سواء بالحصول على وقت أطول داخل الملعب أو الدخول في التشكيل الأساسي.

وتبقى قدرة مرموش على استغلال سرعته وتحركاته الهجومية من أبرز الأسلحة التي يمكن أن يعتمد عليها توتنهام في مواجهة فريق يمتلك دوافع قوية هو الآخر.

وبالنسبة للمهاجم المصري فإن تسجيل هدف أو صناعة فرصة حاسمة في هذه المرحلة سيكون له تأثير كبير على وضعه داخل حسابات المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

توتنهام.. بداية لا تتناسب مع الإنفاق

ولا يعيش توتنهام أفضل فتراته مع بداية الموسم بعدما تلقى خسارتين في أول جولتين ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام نوتينجهام لتجنب الدخول مبكرًا في دوامة النتائج السلبية.

وكان الفريق قد خسر أمام برينتفورد في الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة أخرى أمام نيوكاسل يونايتد دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف خلال المباراتين.

وتبدو هذه البداية صادمة بالنظر إلى حجم التغييرات التي أجراها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أنفق أكثر من 350 مليون جنيه إسترليني لتدعيم صفوفه وإعادة بناء الفريق.

وكان توتنهام قد أنهى الموسم الماضي بصورة صعبة للغاية بعدما وجد نفسه مهددًا بالهبوط لفترة من الموسم الأمر الذي دفع الإدارة إلى إجراء تغييرات كبيرة بهدف استعادة الفريق لمكانته الطبيعية والمنافسة على مراكز متقدمة.

لكن النتائج المبكرة لم تعكس حجم الاستثمارات التي قامت بها الإدارة وهو ما يزيد الضغوط على دي زيربي ولاعبيه.

دي زيربي يبحث عن الحلول

ويخوض الإيطالي روبرتو دي زيربي مواجهة نوتينجهام تحت ضغط متزايد خاصة أن الفريق لم يسجل أي هدف خلال أول مباراتين.

ويحتاج المدرب الإيطالي إلى إيجاد حلول هجومية عاجلة خصوصًا أن استمرار العقم التهديفي سيزيد من صعوبة مهمة الفريق خلال الجولات المقبلة.

ومن هنا تأتي أهمية وجود مرموش ضمن الخيارات الهجومية في ظل قدرة اللاعب على التحرك في أكثر من مركز واللعب خلف المهاجم أو على الأطراف فضلًا عن سرعته وقدرته على الوصول إلى مرمى المنافسين.

وقد تمثل مباراة نوتينجهام فرصة لدي زيربي أيضًا لإعادة ترتيب أوراقه ومنح بعض العناصر التي تألقت في التدريبات فرصة لإثبات نفسها وعلى رأسها مرموش.

نوتينجهام يدخل اللقاء بمعنويات مختلفة

في المقابل يخوض نوتينجهام فورست المباراة بحثًا عن استغلال حالة توتنهام وتحقيق انتصاره الأول في الدوري ويمتلك أصحاب الأرض نقطة واحدة فقط من أول جولتين بعدما تعادلوا في الجولة الماضية مع ليفربول بنتيجة 2-2 في مباراة قدم خلالها الفريق أداءً قويًا وتمكن من التقدم مرتين قبل أن يخرج بنقطة التعادل.

ومنحت نتيجة ليفربول دفعة معنوية كبيرة للاعبي نوتينجهام خاصة أن الفريق أظهر شخصية قوية أمام أحد أبرز أندية الدوري الإنجليزي.

لكن الفريق يعاني في الوقت نفسه من أزمة على ملعبه بعدما خسر مباراتيه اللتين خاضهما هذا الموسم في «سيتي جراوند» أمام ليدز يونايتد في الدوري ثم في كأس الرابطة.

ويسعى نوتينجهام إلى كسر هذه السلسلة وتحقيق انتصاره الأول على أرضه مستفيدًا من حالة التراجع التي يعيشها منافسه.