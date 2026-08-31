نجم الأهلي السابق: رحيل مرموش عن السيتي قرار صحيح

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أهمية اللاعب مع الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي.

وقال ياسر ريان : «تريزيجيه كان 50% من قوة الأهلي في الموسم الماضي».

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن تجربة هيثم حسن مع منتخب مصر قد تشجع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن على البحث عن المزيد من اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال الفترة المقبلة.

واضاف ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» «تجربة هيثم حسن ستشجع حسام حسن على البحث عن لاعبي مزدوجي الجنسية».



وختم ريان: «انضمام مرموش لتوتنهام قرار صحيح للحصول على فرصة أكبر في المشاركة».