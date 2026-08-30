ياسر ريان: من الصعب توقع بطل الدوري.. وبيراميدز أصبح له جماهير

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي ستكون صعبة، مشيرًا إلى صعوبة توقع الفريق القادر على حصد اللقب.

وقال ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «الكل توقع أن يفوز الأهلي بالدوري الموسم الماضي، ولكن الزمالك كان البطل، لذلك المنافسة دائمًا صعبة».

وأضاف: «من الصعب توقع بطل الدوري خلال الموسم الحالي، وكل الفرق متقاربة، وهو ما يجعل المنافسة مفتوحة بين أكثر من فريق».

وتحدث نجم الأهلي السابق عن دور الجماهير، مؤكدًا: «الجمهور رقم واحد لأي فريق، وهو الداعم دائمًا».

تطور بيراميدز

وأشار ريان إلى تطور تجربة بيراميدز في الدوري المصري، قائلًا: «بيراميدز نجح في صنع أرضية له في الدوري المصري، ووضع بصمة قوية، وأصبح له جماهير حتى لو بأعداد قليلة».