قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفت نظري وسط الـ «VIP».. صاحبة فيديو «ويتر حفل تامر عاشور» تكشف كواليس تصويره
حار بالقاهرة وأسوان تسجل 40.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين
«بلاك ليست» بسبب أغنية.. «ويتر» حفل تامر عاشور يروي تفاصيل استبعاده من العمل بعد انتشار الفيديو
القوات الأمريكية تضرب منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز
التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟
خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر
برلمانية: نطالب بسرعة حل مشكلات العدادات الكودية والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء
فيديو قديم يكشف حقيقة واقعة تعدٍ على سيدة من طليقها في القاهرة
سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة
كان فيها سلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصدها ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط
الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: من الصعب توقع بطل الدوري.. وبيراميدز أصبح له جماهير

بيراميدز
بيراميدز
مجدي سلامة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي ستكون صعبة، مشيرًا إلى صعوبة توقع الفريق القادر على حصد اللقب.

وقال ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «الكل توقع أن يفوز الأهلي بالدوري الموسم الماضي، ولكن الزمالك كان البطل، لذلك المنافسة دائمًا صعبة».

وأضاف: «من الصعب توقع بطل الدوري خلال الموسم الحالي، وكل الفرق متقاربة، وهو ما يجعل المنافسة مفتوحة بين أكثر من فريق».

وتحدث نجم الأهلي السابق عن دور الجماهير، مؤكدًا: «الجمهور رقم واحد لأي فريق، وهو الداعم دائمًا».

تطور بيراميدز 

وأشار ريان إلى تطور تجربة بيراميدز في الدوري المصري، قائلًا: «بيراميدز نجح في صنع أرضية له في الدوري المصري، ووضع بصمة قوية، وأصبح له جماهير حتى لو بأعداد قليلة».

ياسر ريان الدوري بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للسرد القرآني

ضمن فعاليات الأوقاف.. مشاركة 26433 طفلا و1335محفظا في اليوم العالمي للسرد القرآني

الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه

ضمن برنامج مجالس الفقه.. الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: واجب أبناء الوزارة بالخارج أن يكونوا أصوات رحمة وسلام ونماذج لمكارم الأخلاق

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد