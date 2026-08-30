صحة الفيوم: إحالة 4 موظفين بمستشفى فيديمين للشئون القانونية| اعرف السبب

قام الدكتور محمد جمال سلامة وكيل وزارة الصحة بالفيوم جولة ميدانية ليلية مفاجئة بمستشفى فيديمين المركزي لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام الكامل بالنوبتجيات وشملت الجولة أقسام الاستقبال وعيادة العقر والأقسام الداخلية والحضانات والعناية المركزة كما اطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية للاخوة الفلسطينيين المحتجزين بالقسم الداخلي.

إحالة 4 من العاملين للشؤون القانونية

ورصد وكيل وزارة الصحة تغيب عدد من العاملين المكلفين بالنوبتجية وقرر إحالة طبيبة الحضانات والصيدلانية المكلفة بالعمل بصيدلية 24 ساعة وفني الأشعة وفني المعمل إلى الشئون القانونية بمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



قرارات لضمان استمرار الخدمات

وأصدر وكيل الوزارة توجيهات فورية تضمنت تشغيل المعمل وأقسام الأشعة على مدار 24 ساعة مع تكثيف المرور والمتابعة خلال الفترات المسائية كما وجه بدعم المستشفى بجهاز كيمياء للمعمل إلى جانب توفير فنيين للعمل بقسم الأشعة وزيادة أعداد أفراد الأمن بالمستشفى بما يساهم في تعزيز الانضباط وتأمين بيئة العمل للمرضى والعاملين وأكد الدكتور محمد جمال سلامة أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى ضمان انتظام العمل والالتزام بالنوبتجيات وسرعة التعامل مع أي أوجه قصور بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة.