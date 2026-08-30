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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل هناك تنسيق خاص لطلاب مدارس المتفوقين Stem ؟.. أحمد الجيوشي يجيب

أحمد الجيوشي
أحمد الجيوشي
محمود زيدان

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق،  أن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» لهم تنسيق خاص بهم، كما تُحدد لهم مقاعد بنسبة مرنة تختلف عن النسب المطبقة على الفئات الأخرى، مراعاة لطبيعة دراستهم وتخصصاتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن طلاب «STEM» في شعبة علمي علوم يجري تنسيقهم على 6 كليات محددة تخدم تخصصاتهم، وهي الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم.

وأوضح أن احتساب نسبة طلاب «STEM» يتم على هذه الكليات الستة فقط، وليس على إجمالي طلاب الثانوية العامة، لأن احتساب نسبتهم على جميع طلاب الثانوية قد يجعل نسبتهم ضئيلة، مؤكدًا أن هذا النظام يهدف إلى منحهم أكبر فرصة ممكنة للالتحاق بالكليات المناسبة لهم.

وأشار إلى أن طلاب «STEM» في شعبة علمي علوم التحقوا، وفقًا لنتائج تنسيق هذا العام، بكليات الطب بصورة واسعة، مؤكدًا أن الطب البشري استوعب نسبة أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، وشدد على أنه لا توجد مشكلة حقيقية في التنسيق، وإنما كانت هناك تخوفات لدى الطلاب قبل ظهور النتائج.

وأوضح أن بعض الكليات التي كانت لها نسبة محددة من المقاعد لطلاب «STEM» شهدت زيادة في أعداد الطلاب الذين جرى قبولهم، مشيرًا إلى أن كلية كانت نسبتها المقررة 200 مقعد قد وصل عدد المقبولين فيها إلى أكثر من 300 طالب، مؤكدًا أن التوزيع الجغرافي أفاد الطلاب ولم يحرمهم من الكليات التي تتناسب مع نتائجهم.

أخبار توك شو أحمد الجيوشي التنسيق مدارس التكنولوجيا والعلوم

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