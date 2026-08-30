يتحرك صعودا ونزولا.. الآثار تكشف أسباب ظهور باللون الفضي بالأهرامات

رد الدكتور أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والجيزة، على تساؤلات بشأن أسباب ظهور باللون الفضي بالأهرامات، مشيرا إلى أن هذا البالون ثابت ويتحرك صعودا ونزولا.

وتابع الدكتور أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والجيزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن منطقة اهرامات الجيزة أهم مناطق الأثرية في العالم، مستدركا أن تم تنفيذ بالون ثابت في هذه المنطقة.

واضاف الدكتور أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الأهرامات والجيزة، أن :"هذا البالون شيء هيكلي خفيف ومثبت فوق سطح الأرض وسهل الفك، وبيشيل عددا من الأفراد يصل إلى 30 شخص".

وتابع أن :"البالون الفضي بالاهرامات هدفه تحسين التجربة السياحية هو بالون ثابت ويسهل فكه وتركيبه، والبالون الفوضي بالاهرامات يصعد لارتفاع 150 متر ويستخدم به هيليوم غير قابل للاشتعال لضمان سلامة المواطنين".