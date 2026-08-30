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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث الترتيبات النهائية لإنشاء موقف إقليمي بالطريق الدائري بالغردقة

الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر
الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر
أ ش أ

أكد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر أنه لن يكون هناك أي مواقف لأتوبيسات المحافظات داخل الأحياء السكنية بمدينة الغردقة فور افتتاح وتغيير منظومة العمل بالموقف الإقليمي المجمع الجديد الواقع على الطريق الدائري، ضماناً للسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

جاء ذلك - بحسب بيان عن المحافظة اليوم/الأحد/- خلال ترؤس البرقي لاجتماع مع أصحاب وممثلي شركات أتوبيسات النقل بين المحافظات لبحث الترتيبات النهائية لإنشاء الموقف الجديد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك ضمن رؤية المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بكفاءة قطاع النقل.

وتناول اللقاء المخطط العام للمشروع المقام على مساحة إجمالية تصل إلى 130 ألف متر مربع، ووجه البرقي بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالمشروع، مع التوجيه بتزويد مظلات انتظار الأتوبيسات بألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة وتشغيل الموقف بالكامل وفق أحدث المعايير البيئية.

و​تستوعب المساحة المخصصة لحافلات المحافظات 144 أتوبيسًا تم تحديدها بناءً على حصر دقيق للأعداد والاحتياجات الفعلية للشركات السياحية العاملة بالمدينة، مع تخصيص ساحة مستقلة لسيارات الميكروباص تتسع لـ 107 ميكروباصات موزعة على 13 حارة تنظيمية لضمان سيولة حركة الركاب والحافلات.

و​يضم الموقف منظومة حجز متطورة قائمة على وجود مواقع خدمية بواقع 4 مكاتب حجز داخل الأماكن المخصصة لذلك بجانب تخصيص 8 أماكن أخرى تضم محلات تجارية لخدمة المسافرين إلى جانب وجود مول تجاري مقترن بالمشروع على مساحة 2,600 متر مربع مقسم على دورين، يضم فرعين لبنك، و4 مطاعم، وصيدليتين، ومحلات تجارية متنوعة ​تتضمن التجهيزات مراعاة كاملة لراحة المترددين من خلال تخصيص أماكن انتظار مجهزة للركاب المسافرين، بالإضافة إلى تخصيص أماكن انتظار مستقلة ومخصصة للأهالي والمستقبلين المنتظرين لوصول ذويهم، بما يحقق الانضباط ويمنع التكدس داخل الموقف.

و​تشمل البنية التحتية والخدمية للموقف إنشاء مسجد على مساحة 540 متراً مربعاً ونقطة شرطة مجهزة ونقطة إسعاف ودورات مياه حديثة فضلاً عن تخصيص حارة خاصة لسيارات التاكسي والسيارات الملاكي لنقل وتوصيل الركاب من وإلى الموقف بسلاسة، بالإضافة إلى توفير وحدتين متطورتين لشحن السيارات الكهربائية.

​تتضمن ساحات الانتظار، ساحة انتظار داخلية تستوعب 207 سيارات إلى جانب ساحة انتظار خارجية تحيط بالموقف من الخارج تستوعب 478 مكانًا لانتظار السيارات، بما يحقق أعلى مستويات الاستيعاب والسيولة المرورية للمترددين والزوار.

كما أكد الدكتور وليد البرقي أنه ​سيتم إدارة الموقف بالكامل بطريقة ذكية (Smart) عبر غرفة تحكم رئيسية، مع إطلاق تطبيق إلكتروني (Application) يتيح للمواطنين والزائرين حجز التذاكر والاطلاع على مواعيد الأتوبيسات بدقة، مع تزويد الموقف بشاشات عرض تفاعلية وكاميرات مراقبة حديثة تغطي كافة الأرجاء.

​وأضاف المحافظ أنه يجب تحديد وربط خطوط سير السرفيس والنقل الداخلي داخل مدينة الغردقة للوصول إلى الموقف الجديد وسهولة التنقل منه وإليه.

الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة

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