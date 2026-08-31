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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

37 مليار جنيه استثمارات نقل الكهرباء خلال العام المالي 2026/2027

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

قال المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة تستهدف  تنفيذ استثمارات بقيمة 36.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، منها نسبة 45.96% لاستكمال المشروعات القائمة و54.04% للمشروعات الجديدة والإحلال والتحكمات الإقليمية، وذلك لتحسين أداء الشبكة.

وأشارت المهندسة منى رزق ، خلال عرض تقرير الشركة أمام الجمعية العامة، إلى أن هناك زيادة فى نسبة الأصول الثابتة في نهاية العام المالي نتيجة إضافات من المشروعات بقيمة قدرها 48.415 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2026/2027، كما أشارت إلى قيام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لتحسين نسبة الفقد الفنى، وذلك بالحفاظ على مستويات الجهود وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال تركيب وحدات تعويض قدرة غير فعالة والتوزيع الأنسب للأحمال وإجراء التصوير الحراري للمهمات والاستمرار في إحلال الجهود، والارتقاء بدور المركز القومى للتحكم في الطاقة ومراكز التحكمات الإقليمية حيث انه جارى تنفيذ وتحديث  (۳) مراكز تحكمات اقليمية بمنطقة الدلتا ومنطقة القاهرة ومنطقة الاسكندرية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بالدور الرئيسي فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود التقليدي، مشيرا إلى خطة العمل الديناميكية المستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة، والاستمرار فى خطة العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وأكد خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى انعقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالى 2027/2026، استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.

وأضاف عصمت، أن دعم وتطوير وتحديث شبكة النقل على الجهود المختلفة يجرى تنفيذه وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى الاستغلال الأمثل للموارد والأصول لتحقيق الكفاءة والتشغيل الاقتصادي، اعتماداً على رأس المال البشرى والقدرات والكفاءات المتراكمة لدى العاملين، مشيراً إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل على التشغيل الأمثل للشبكة بما يحقق الكفاءة والإستقرار، من خلال زيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية پاعلى جودة وكفاءة، والعمل فى اطار خطة الدولة للتحول الى مركز اقليمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وتنظيم إجراءات وضوابط بيع وشراء الكهرباء طبقاً للقواعد التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوفاء بإحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع في الأحمال.

وأشاد بجهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، بما يتماشي والدعم المستمر من القيادة السياسية لتأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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