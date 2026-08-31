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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن إدارة النادي الأهلي، رفضت طلب مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، بوضع شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار من أجل الإحتراف الخارجي حال وصول عرض خارجي له ، وأكدت إدارة النادي أن هذا الطلب مرفوض لأي لاعب.


وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن  مفاوضات تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي، شهدت أكثر من أزمة كان أخرها الشرط الجزائي الذي طلب الحارس الشاب أن يكون مليوني دولار من أجل تحقيق حلمه المُستقبلي بالإحتراف بأوروبا بعدما رفض الأهلي رحيله الصيف الجاري رغم تلقيه عروض من كومو الإيطالي وأخر من نادي سلافيا براغ التشيكي.


وأشار إلى أن مسئولو الأهلي أكدوا للحارس، أن النادي لن يضع هذا الشرط في عقده لأن هذه ستكون سابقة تاريخية فالأهلي لا يضع مثل هذه الشروط في عقود اللاعبين، حيث يرحب النادي دائماَ بمناقشة أي عروض رسمية لأي لاعب طالما كانت جادية وتليق بالطرفين.


واختتم أن مسئولو الأهلي أوضحوا لمصطفى شوبير أن عرض كومو الإيطالي كان ضعيف للغاية ولم يتعدى مليون و250 ألف دولار وهو مبلغ لم يعد يتناسب مع مكانته الحالية كواحداً من أفضل الحراس في أفريقيا والوطن العربي.

هاني حتحوت الأهلي مصطفى شوبير تجديد عقد مصطفي شوبير

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