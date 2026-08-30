عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

قدمت الشيف إيناس جميل عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

المكونات:

ربع كوب من الشوفان الملفوف التقليدي

نصف كوب من حليب الشوفان أو حليب اللوز

نصف كوب من توت العليق المجمد

ربع كوب من المانجو المجمد

مغرفة واحدة من مسحوق بروتين الفانيليا

نصف كوب إضافي من حليب الشوفان أو أي حليب نباتي آخر

ربع كوب من توت العليق الطازج للتزيين

خطوات تحضير سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

1. في وعاء، أضف الشوفان ونصف كوب من الحليب، واخلط المكونات جيدًا. اتركه منقوعًا في الثلاجة طوال الليل، أو لمدة 20 دقيقة على الأقل.

2. في الخلاط، أضف التوت المجمد، والمانجو المجمد، ومسحوق البروتين، والشوفان المنقوع. أضف نصف كوب إضافي من حليب الشوفان واخلط حتى يصبح المزيج ناعمًا وكريميًا. (اختياري، يمكنك إضافة القليل من الحليب أو الماء إذا لزم الأمر للخلط). اسكب السموثي في وعاء وأضف إضافاتك المفضلة.