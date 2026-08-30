التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟

علم موقع صدى البلد ، أن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا ، على بعض الأحكام الصادرة بتخفيف عقوبات الغش الصادرة ضد الطلاب المتورطين وقائع الغش الإلكتروني وحيازة سماعات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026

لماذا تحركت التعليم قضائيا ؟

وبحسب ما علمه موقع صدى البلد من مصادره ، فقد جاء طعن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد صدور عدة أحكام منها على سبيل المثال أنه قد قضت الدائرة التاسعة والستون بمحكمة القضاء الإداري بالغربية، بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادر بإلغاء امتحانات طالب بالثانوية العامة وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني، وذلك في الدعوى رقم (19005) لسنة 23 ق المقامة من ولى أمر طالب مقيد بشعبة علمي علوم بمدرسة قطور الثانوية المشتركة.

وكان قد تم ضبط هذا الطالب أثناء أداء امتحان الكيمياء وبحوزته كارت ذكي وسماعة صغيرة مزروعة داخل أذنه، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة،و وقتها قررت الوزارة إلغاء امتحاناته في جميع المواد وحرمانه من دخول الدور الثاني، وهو الأمر الذي دفع أسرته للجوء إلى القضاء الإداري بطلب مستعجل لوقف هذا القرار.

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب المحرر لهم محاضر غش بسبب تورطهم في وقائع حيازة موبايل أو وسائل غش ، أو وقائع تصوير امتحان ، أو محاولات الغش سواء إلكترونياً او غش تقليدي

حالات تؤدي إلى إلغاء الامتحان والرسوب في جميع المواد

تصوير أو نشر أو تداول أسئلة الامتحان أو إجاباته بأي وسيلة.

الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الاستفادة منه.

الإخلال بنظام اللجنة أو تعطيل سير الامتحان.

الاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات أو الطلاب.

مساعدة الغير في أداء الامتحان.

إخفاء أو تهريب أوراق الإجابة.

استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية في أعمال الغش أو الإخلال بالامتحانات.

حالات تؤدي إلى إلغاء امتحان المادة فقط

حيازة الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني داخل اللجنة.

تضمين ورقة الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو يتضمن عبارات غير لائقة.

تمزيق ورقة الإجابة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهروب بها.

عقوبات الغشاشين وفقًا للقانون رقم (205) لسنة 2020

الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من يقوم بنشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.

معاقبة الشروع في تلك الأفعال بالحبس والغرامة وفقًا لأحكام القانون.

حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان واعتباره راسبًا وفقًا للقواعد المنظمة.

مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لمن يحوز هاتفًا محمولًا أو أجهزة اتصال داخل اللجنة بقصد الغش أو المساعدة عليه.



