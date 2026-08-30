قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ إيرانية على سفن أمريكية بمضيق هرمز وانفجارات في الأردن
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة
النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة
عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام
التليفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك بالقرب من مضيق هرمز
فضل صيام يوم الاثنين.. لماذا كان النبي يحرص على صيامه؟
إذا كنت تصلي قيام الليل قبل الساعة 12 ليلا.. انتبه لـ9 حقائق
تحقيق مكاسب شخصية.. الدخلية تنفي تعرض سيدة لسوء معاملة داخل مركز إصلاح وتأهيل
استنفار إسرائيلي تحسبا لمواجهة بحرية مع تركيا في شرق المتوسط
الكشف عن رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا.. بهذا السعر
خلال 11 شهرا.. خبيرة مصرفية: 71% من الإيرادات العامة ذهبت لخدمة الدين
خلافات بين فتيات تنتهي بالتشهير والسب.. القبض على أبطال الفيديو المثير في الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

علم موقع صدى البلد ، أن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا ، على بعض الأحكام الصادرة بتخفيف عقوبات الغش الصادرة ضد الطلاب المتورطين وقائع الغش الإلكتروني وحيازة سماعات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 

لماذا تحركت التعليم قضائيا ؟

وبحسب ما علمه موقع صدى البلد من مصادره ، فقد جاء طعن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد صدور عدة أحكام منها على سبيل المثال أنه قد  قضت الدائرة التاسعة والستون بمحكمة القضاء الإداري بالغربية، بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادر بإلغاء امتحانات طالب بالثانوية العامة وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني، وذلك في الدعوى رقم (19005) لسنة 23 ق المقامة من ولى أمر طالب مقيد بشعبة علمي علوم بمدرسة قطور الثانوية المشتركة.

وكان قد تم ضبط هذا الطالب أثناء أداء امتحان الكيمياء وبحوزته كارت ذكي وسماعة صغيرة مزروعة داخل أذنه، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة،و وقتها قررت الوزارة إلغاء امتحاناته في جميع المواد وحرمانه من دخول الدور الثاني، وهو الأمر الذي دفع أسرته للجوء إلى القضاء الإداري بطلب مستعجل لوقف هذا القرار.

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب المحرر لهم محاضر غش بسبب تورطهم في وقائع حيازة موبايل أو وسائل غش ، أو وقائع تصوير امتحان ، أو محاولات الغش سواء إلكترونياً او غش تقليدي 

حالات تؤدي إلى إلغاء الامتحان والرسوب في جميع المواد 

  •  تصوير أو نشر أو تداول أسئلة الامتحان أو إجاباته بأي وسيلة.
  •  الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الاستفادة منه.
  •  الإخلال بنظام اللجنة أو تعطيل سير الامتحان.
  •  الاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات أو الطلاب.
  • مساعدة الغير في أداء الامتحان.
  •  إخفاء أو تهريب أوراق الإجابة.
  •  استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية في أعمال الغش أو الإخلال بالامتحانات.

حالات تؤدي إلى إلغاء امتحان المادة فقط 

  •  حيازة الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني داخل اللجنة.
  •  تضمين ورقة الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو يتضمن عبارات غير لائقة.
  •  تمزيق ورقة الإجابة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهروب بها.

عقوبات الغشاشين وفقًا للقانون رقم (205) لسنة 2020

  •  الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من يقوم بنشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
  •  معاقبة الشروع في تلك الأفعال بالحبس والغرامة وفقًا لأحكام القانون.
  •  حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان واعتباره راسبًا وفقًا للقواعد المنظمة.
  •  مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
  •  غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لمن يحوز هاتفًا محمولًا أو أجهزة اتصال داخل اللجنة بقصد الغش أو المساعدة عليه.


 

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يطلق معسكرات "دوائر الحكي" ب١٠ محافظات بوجه بحرى والصعيد بالتعاون مع منظمة اليونيسف

المجلس القومي للمرأة يطلق معسكرات "دوائر الحكي" في 10 محافظات

الصادرات الزراعية

6.8 مليون طن تحصدها الزراعة المصرية في الأسواق العالمية.. الموالح تتصدر والبطاطس تلاحقها

جانب من الاجتماع

خدمات أفضل للمزارعين.. خطة لتفعيل التعاونيات والتوسع في تحسين الأراضي بالدقهلية

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد