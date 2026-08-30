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خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن خفر السواحل باشر بلاغًا بشأن تعرض قارب صيد بحريني، على متنه ثلاثة أشخاص، لعملية سطو أثناء وجوده في المنطقة الشمالية من المملكة.

وأوضحت الوزارة، وفق الإفادات الأولية، أن القارب فوجئ بقارب آخر على متنه عدد من الأشخاص المسلحين، أطلقوا طلقات تحذيرية دون وقوع إصابات، ما حال دون تمكن طاقم القارب من إرسال نداء استغاثة.

وأضافت أن المسلحين استولوا على القارب ومحتوياته، قبل أن يتركوا أفراد طاقمه في البحر، حيث تصادف مرور قارب آخر بالقرب من المنطقة، فقام بنقلهم إلى إحدى نقاط خفر السواحل.

وأكدت الوزارة أنه جرى الاطمئنان على سلامة الأشخاص الثلاثة، فيما تتواصل الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة.

خفر السواحل البحريني وزارة الداخلية البحرينية عملية سطو مسلح قارب صيد بحريني نداء استغاثة

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