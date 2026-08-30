الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع كرتون في منطقة الروبيكي الصناعية بمدينة بدر، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وعلى الفور توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري إلى موقع الحريق لمساندة جهود الحماية المدنية، ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية في تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي.

وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من المصابين بحالات اختناق وجروح متنوعة حتى الآن، ومازالت الاستجابة الميدانية مستمرة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.