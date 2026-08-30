إعلام إيراني: انفجارات في جزيرة لارك.. ومسؤول أمريكي يؤكد استهداف منصتي إطلاق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في محيط جزيرة لارك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، دون أن تتضح في البداية طبيعة الانفجارات أو موقعها بشكل دقيق.

وفي وقت لاحق، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية شنت اليوم غارات استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك.

وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية لاحقًا أن الجيش الأمريكي نفذ هجومًا باستخدام طائرة مسيّرة على الجزيرة، مشيرة إلى أن تقارير أولية غير رسمية تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين جراء الهجوم.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية نهائية من السلطات الإيرانية بشأن حصيلة الضحايا أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.