الأول من نوعه.. وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع البالون الثابت بمنطقة الأهرامات

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على مراحل العمل المختلفة لمشروع البالون الثابت الجاري تنفيذه بالمنطقة بواسطة أحد شركات التسويق السياحي بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في هذا المجال، وذلك قبل بدء أعمال التشغيل التجريبي للمشروع.

وسيُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في محيط المنطقة، ليكون أحد الأنشطة الترفيهية الجديدة التي ستُقدم للزائرين والسائحين.

أعلى مستويات السلامة والأمان

وخلال الجولة، اطلع الوزير على مكونات المشروع ومستجدات الأعمال به، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المواصفات الفنية للبالون وآليات تشغيله، والضوابط المتبعة لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان والاستدامة البيئية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على القيمة الاستثنائية والطابع الأثري والهوية البصرية الفريدة لمنطقة أهرامات الجيزة بما يتناسب مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأشار شريف فتحي إلى أن هذا المشروع يُمثل إضافة جديدة للأنشطة الترفيهية التي تقدم للزائرين والسائحين بالمنطقة وبما يُسهم في إثراء تجربتهم داخل أحد أهم المواقع الأثرية والسياحية في العالم، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيقدم للزائرين تجربة فريدة تتيح لهم مشاهدة منطقة أهرامات الجيزة ومعالمها ومحيطها من منظور مختلف.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير التجربة السياحية المقدمة للزائرين في مصر بصفة عامة وفي منطقة أهرامات الجيزة بصفة خاصة من خلال العمل على خلق وإضافة تجارب ومنتجات سياحية جديدة، بجانب الأنشطة الترفيهية المعتادة بالنسبة للسائحين.

وأكد الوزير على أن التأكد من توافر أعلى معايير الأمان والسلامة والاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية الفريدة للمنطقة يُمثل أولوية قصوى في تنفيذ المشروع.

كما تمنى الوزير التوفيق للقائمين على المشروع، معرباً عن تطلعه إلى تجربة البالون خلال التشغيل التجريبي للمشروع في أقرب وقت.

ومن المُقرر أن يرتفع هذا البالون إلى 150 متراً فوق سطح الأرض، في تجربة جديدة تستغرق حوالي 15 دقيقة، تُتيح للزائرين مشاهدة بانورامية مُميزة للمنطقة، وسيتم خلالها تقديم شرحاً للزائرين والسائحين تم إعداده تحت إشراف الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، عن المنطقة وأبرز المعالم الأثرية الموجودة بها، من خلال نظارات وسماعات مُخصصة، ب 12 لغة مختلفة، بما يُتيح للزائر اختيار اللغة التي يرغب في الاستماع إليها.

