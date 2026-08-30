قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني.. 11 قمة بين «السيسي وشي» أسست ملامح الشراكة الشاملة
هاتريك برونو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح إيبسويتش بخماسية في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. إحباط تهريب شحنة عسكرية إيرانية إلى الحوثيين في البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية في الساحل الغربي، اليوم الأحد، إحباط تهريب شحنة عسكرية جديدة في البحر الأحمر، قالت إنها كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي، قادمة من إيران.

وأوضح الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن العملية نُفذت بنجاح في 24 أغسطس، عقب عملية رصد استخباراتي لنشاط بحري قالت إنه تديره شبكات تهريب مرتبطة مباشرة بـالحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن بحرية المقاومة نفذت دوريات في المنطقة، وتمكنت من اعتراض القارب في الموقع والتوقيت اللذين حُددا مسبقًا، وضبط الشحنة التي كانت على متنه.

معدات لتطوير الطائرات المسيّرة

وحسب الإعلام العسكري، أظهرت تسجيلات مصورة جانبًا من المضبوطات، التي تضمنت مكونات تستخدم في تصنيع وتطوير الطائرات المسيّرة الانتحارية.

وشملت الشحنة أنظمة تحكم وتوجيه متطورة، ومعدات لبث ومعالجة الفيديوهات الحية، وقطع غيار وإلكترونيات دقيقة لأنظمة حقن الوقود، وأجهزة اتصال لاسلكي خاصة بالطائرات المسيّرة، إلى جانب هوائيات اتصال ومكونات إلكترونية مساندة.

وقالت المصادر العسكرية إن تحقيقات أولية أُجريت مع أفراد طاقم القارب بعد توقيفهم، وأسفرت، وفقًا لرواية المقاومة، عن اعترافات بشأن آليات التنسيق ومسارات وطرق التهريب التي قالت المصادر إنها حُددت من جانب الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الإعلام العسكري أن التسجيلات الكاملة لاعترافات طاقم القارب سيتم نشرها أمام الرأي العام المحلي والدولي غدًا الاثنين.

المقاومة الوطنية اليمنية الساحل الغربي جماعة الحوثي إيران الإعلام العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

الاهلي

عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

الاستعلام عن الأحكام الجنائية

القضايا بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر بوابة النيابة العامة 2026

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد