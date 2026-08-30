اليمن.. إحباط تهريب شحنة عسكرية إيرانية إلى الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية في الساحل الغربي، اليوم الأحد، إحباط تهريب شحنة عسكرية جديدة في البحر الأحمر، قالت إنها كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي، قادمة من إيران.

وأوضح الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن العملية نُفذت بنجاح في 24 أغسطس، عقب عملية رصد استخباراتي لنشاط بحري قالت إنه تديره شبكات تهريب مرتبطة مباشرة بـالحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن بحرية المقاومة نفذت دوريات في المنطقة، وتمكنت من اعتراض القارب في الموقع والتوقيت اللذين حُددا مسبقًا، وضبط الشحنة التي كانت على متنه.

معدات لتطوير الطائرات المسيّرة

وحسب الإعلام العسكري، أظهرت تسجيلات مصورة جانبًا من المضبوطات، التي تضمنت مكونات تستخدم في تصنيع وتطوير الطائرات المسيّرة الانتحارية.

وشملت الشحنة أنظمة تحكم وتوجيه متطورة، ومعدات لبث ومعالجة الفيديوهات الحية، وقطع غيار وإلكترونيات دقيقة لأنظمة حقن الوقود، وأجهزة اتصال لاسلكي خاصة بالطائرات المسيّرة، إلى جانب هوائيات اتصال ومكونات إلكترونية مساندة.

وقالت المصادر العسكرية إن تحقيقات أولية أُجريت مع أفراد طاقم القارب بعد توقيفهم، وأسفرت، وفقًا لرواية المقاومة، عن اعترافات بشأن آليات التنسيق ومسارات وطرق التهريب التي قالت المصادر إنها حُددت من جانب الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الإعلام العسكري أن التسجيلات الكاملة لاعترافات طاقم القارب سيتم نشرها أمام الرأي العام المحلي والدولي غدًا الاثنين.