160 فرصة عمل بمراكز الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية

أ ش أ

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنة تم توفير 160 فرصة عمل للشباب وتسليم 52 عقد عمل للشباب المقبولين بشكل مباشر بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي ويفتح فرصًا جديدة أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل.

وأشارت الدكتورة منى عثمان إلى أنه تمت متابعة تنفيذ مبادرة «كن رائد أعمال مبدع» بمركز التنمية الشبابية ببلبيس بمشاركة 22 شابًا بالتعاون مع الوكالة الإسبانية بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية مهارات إنشاء وإدارة المشروعات.

وأشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى مواصلة تنفيذ الفعاليات التوعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات ضمن مبادرة «إجازتنا غير» بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدة متطوعي الشرقية والتي استهدفت عددًا من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية بالمحافظة من بينها مركز شباب السعادات التابع لإدارة شباب شرق بلبيس بهدف رفع الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتعزيز ثقافة الوقاية.