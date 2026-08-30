بيوصف الأشياء لايف من غير ما تسأل.. مارك مراد يكشف سر تميز Scribe Me وجذب اهتمام ميتا

كشف مارك مراد، مخترع برنامج «Scribe Me» المخصص لمساعدة المكفوفين، عن تفاصيل التواصل مع شركة «ميتا» والشراكة التي جاءت بعد الإقبال الكبير على التطبيق والضغط الذي شهدته خوادمه نتيجة الاستخدام المتزايد.

تواصلي مع «ميتا» جاء بشكل مفاجئ

وقال "مارك" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "ON" إن تواصله مع «ميتا» جاء بشكل مفاجئ، بعدما رصدت الشركة الإقبال الكبير على تطبيق «Scribe Me»، وما سببه ذلك من ضغط على الخوادم، لتبدأ بعدها في التواصل معه، وصولًا إلى عقد شراكة جعلت التطبيق متاحًا للجمهور.

من جانبها، كشفت كارين، شقيقة مارك، أنها كانت أول من علم بتواصل «ميتا» مع شقيقها، مشيرة إلى أن والدته كانت قد أخبرته قبل ذلك بأسبوع بأن الشركة ستتواصل معه.

مرحلة التفاوض مع «ميتا»

وعن مرحلة التفاوض مع «ميتا»، أوضح مارك أن الإجراءات تمت بشكل سريع، ولم يكن هناك مجال كبير للتردد، حيث تم توقيع العقد في اليوم الثاني، بعد قراءة بنوده والدخول في اجتماع مع ممثلي الشركة.

وأشار إلى أن فريق «ميتا» أوضح له أن تطبيقه يحتل المرتبة الخامسة عالميًا ضمن هذه التجربة، لافتًا إلى أن «Scribe Me» يتميز بقدرته على وصف الأشياء بشكل مباشر وفوري، دون الحاجة إلى أن يسأل المستخدم عن الشيء الذي يريد معرفة تفاصيله.

وأكد مارك أن فكرة التطبيق تعتمد على تقديم وصف حي لما يحيط بالمستخدم، بما يمنح المكفوفين قدرة أكبر على التفاعل مع البيئة المحيطة بهم بصورة مستقلة.