والد مارك مراد يكشف كواليس مفاجأة «ScribeMe»: «التليفون فضل يدي إشعارات اشتراك طول الليل»

كشف المهندس مراد صدقي، والد الطالب مارك مراد مؤسس تطبيق «ScribeMe» المخصص لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، كواليس إطلاق التطبيق وتحديد قيمة الاشتراك، مشيرًا إلى أن نجله وشريكه كانا قد وضعا خطة دقيقة قبل طرح التطبيق للمستخدمين.

مناقشة الخطط وتحديد ما سيتم تنفيذه

وأوضح مراد صدقي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة ON، أن مارك وشريكه كانا يعقدان اجتماعات مستمرة قبل تنفيذ أي خطوة جديدة، لمناقشة الخطط وتحديد ما سيتم تنفيذه.

قيمة الاشتراك في التطبيق

وقال والد مارك إن نجله أخبره في أحد الاجتماعات بأنه سيحدد قيمة الاشتراك في التطبيق بـ20 دولارًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو ألف جنيه مصري، موضحًا أنه تساءل في البداية عما إذا كان المبلغ المقصود اشتراكًا سنويًا أم شهريًا.

أزمة تتعلق بتمويل المشروع

وأضاف: «قلت له مارك متأكد؟ قال لي آه، إنت قلت ما حدش يشترك»، مشيرًا إلى أنه توقع في ذلك الوقت ألا يقبل المستخدمون على الاشتراك بهذا السعر، خاصة مع وجود أزمة تتعلق بتمويل المشروع.

إعادة النظر في قيمة الاشتراك

وتابع أن توقعاته كانت تشير إلى أنهم سيضطرون إلى عقد اجتماع جديد لإعادة النظر في قيمة الاشتراك وتعديل الأرقام أو البحث عن حل آخر، إلا أن ما حدث فاجأه تمامًا.



وأوضح أن مارك كان قد أعد «Dashboard» لمتابعة الاشتراكات، ووضعها على هاتفه وهاتف والد شريكه، لافتًا إلى أنه مع إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأ يتلقى إشعارات متتالية بالاشتراكات بسبب فارق التوقيت.



وروى والد مارك الموقف بطريقة طريفة قائلًا: «نايمين بالليل، عشان فرق التوقيت هم نزلوا الأبليكيشن في أمريكا وأوروبا، في أمريكا كمان الأول، فالليل بقى وأنا نايم كل شوية تليفون عملي notification اشتراك، اشتراك».

كيفية وضع خطة الاشتراك

وأضاف ضاحكًا: «مشكلتي كلها أنا هقوم أحط وشي في وش ابني إزاي»، قبل أن يقرر الجلوس مع مارك وشريكه لمعرفة كيفية وضع خطة الاشتراك وما الحسابات التي أجرياها قبل إطلاق التطبيق.



وأشار إلى أنه اكتشف أن فريق التطبيق أجرى دراسة جيدة للمنافسين، وحدد القيمة التي يقدمها للمستخدمين، مؤكدًا أن المفاجأة الأكبر كانت في حجم الاشتراكات السنوية، وليس الشهرية فقط.



وقال إن إقبال المستخدمين على دفع قيمة الاشتراك السنوي مقدمًا كان بمثابة مؤشر قوي على ثقتهم في الخدمة ورغبتهم في استمرارها، فضلًا عن دعمهم للمشروع.



مفاجأة مارك للمكفوفين في مصر

وأكد مراد صدقي أن ما أسعده بشكل أكبر لم يكن النجاح التجاري للتطبيق، وإنما تفكير نجله في المستخدمين المكفوفين داخل مصر، خاصة غير القادرين على تحمل تكلفة الاشتراك.



وأوضح أن قيمة الاشتراك، التي تصل إلى نحو ألف جنيه شهريًا، قد تمثل عبئًا على كثير من المكفوفين في مصر، وهو ما دفع مارك إلى اتخاذ قرار وصفه والده بأنه «مفرح للغاية».



وقال والد مارك: «أنا كان قلبي بيرفرف من الفرحة لما عرفت إن مارك، كمان بخلاف فكرة التكنولوجيا وفكرة البيزنس اللي bravo عليك جدًا، فكرت في حاجة تانية بالنسبة لمستخدمينه في مصر، اللي ما يقدروش يدفعوا ألف جنيه في الشهر».



وتابع: «عملت إيه يا مارك؟ كلمة واحدة.. مجاني».

الاستفادة من التكنولوجيا

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التطبيق أصبح متاحًا مجانًا للمستخدمين في مصر، في خطوة تهدف إلى مساعدة المكفوفين المصريين على الاستفادة من التكنولوجيا دون أن تمثل التكلفة عائقًا أمامهم.