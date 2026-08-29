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من فقدان البصر لـ البرمجة | مارك مراد يحكي كيف صنع تطبيق يخدم المكفوفين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من فقدان البصر لـ البرمجة | مارك مراد يحكي كيف صنع تطبيق يخدم المكفوفين

مارك مراد
مارك مراد
محمد البدوي

لم يتعامل مارك مراد مع فقدانه الكامل للبصر باعتباره نهاية لطموحاته، بل حوّل أصعب مراحل حياته إلى نقطة انطلاق نحو عالم التكنولوجيا، بعدما قرر تعلم البرمجة من الصفر والعمل على ابتكار تطبيق يساعد المكفوفين على تجاوز عدد من التحديات التي يواجهونها في التعامل مع المحتوى البصري.

معاناة شخصية

وخلال ظهوره مع والده المهندس مراد صدقي في برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة «ON»، كشف مارك تفاصيل رحلته التي بدأت من معاناة شخصية مر بها خلال المرحلة الثانوية، وانتهت بتأسيس تطبيق «Scribe me» لخدمة فاقدي البصر.

تفاصيل حياته المعتادة

وقال مارك إنه بعد فقدانه البصر شعر في البداية بأنه ابتعد عن كثير من تفاصيل حياته المعتادة، فتوقف عن بعض الأنشطة التي كان يستمتع بها، وعلى رأسها ألعاب الفيديو والخروج مع أصدقائه، وأصبح يقضي وقتًا طويلًا داخل المنزل.

الاعتماد على نفسه في الدراسة

ومع دخوله مرحلة الثانوية العامة، كان والده يحرص على مساعدته في المذاكرة بعد عودته من العمل، وهو ما دفع مارك إلى التفكير في طريقة تمكنه من الاعتماد على نفسه في الدراسة، خاصة أنه لم يكن يريد أن يظل والده مضطرًا إلى تحمل هذا العبء يوميًا.

صعوبة كبيرة في دراسة الفيزياء

لكن المواد العلمية كشفت عن مشكلة أكثر تعقيدًا، إذ واجه صعوبة كبيرة في دراسة الفيزياء والكيمياء بسبب اعتماد أجزاء أساسية منها على الرسوم البيانية والمخططات والصور التوضيحية.

وأوضح أن برامج قارئات الشاشة التقليدية كانت تساعده في قراءة النصوص، لكنها لم تكن قادرة على تقديم وصف فعلي للمحتوى الموجود داخل الصور والرسومات، وكانت تكتفي في كثير من الأحيان بنطق كلمة «صورة»، وهو ما لم يكن كافيًا لفهم المعلومة العلمية.

وأمام هذه العقبة، اتخذ مارك قرارًا بتعلم البرمجة بنفسه، رغم أنه لم يكن يمتلك أي خبرة سابقة في هذا المجال، وبدأ رحلته بالاعتماد على الدروس التعليمية المتاحة عبر «يوتيوب» وعمليات البحث على «جوجل».

رؤية شاشة الكمبيوتر

كما لم تكن المهمة سهلة، خاصة أنه كان يتعلم ويطبق الأكواد دون القدرة على رؤية شاشة الكمبيوتر، لكنه واصل التجربة والتعديل حتى بدأ في بناء الحل البرمجي الذي يحتاج إليه.

ساعات طويلة في التعلم

وكشف مارك أنه كان يقضي ساعات طويلة في التعلم والبرمجة، وفي بعض الأيام كان يستمر في العمل حتى الثالثة أو الرابعة فجرًا، قبل أن يستعد للذهاب إلى المدرسة في صباح اليوم التالي.

مارك مراد Scribe me منى الشاذلي ذوي الاحتياجات الخاصة

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