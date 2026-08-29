السكة الحديد تناشد المواطنين : حرق وإلقاء المخلفات يؤثر على انتظام حركة القطارات

تجدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مناشدتها للمواطنين بضرورة عدم إلقاء أو حرق القمامة والمخلفات الزراعية بجوار خطوط السكك الحديدية لما تمثله من خطورة على سلامة التشغيل وانتظام حركة القطارات.



وتشدد الهيئة علي المخاطر الناجمة عن تلك السلوكيات غير المسئولة والتي تؤدي إلى امتداد الحرائق الي مكونات البنية الأساسية ونظم الاشارات واليات التحكم والسيطرة الحديثة التي تم تطويرها علي خطوط الشبكة ، مما يؤثر على امن وسلامة حركة القطارات وتعريض حياة المواطنين للخطر.



وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين التعاون في الحفاظ على حرم السكة الحديد والذي يعد مسئولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع ، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي في الحفاظ على هذا المرفق العريق الذي يخدم ملايين الركاب الذين يعتمدون عليه بصورة يومية .