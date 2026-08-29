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عبادات لم يفعلها النبي وليست بدعة.. تعرف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عبادات لم يفعلها النبي وليست بدعة.. تعرف عليها

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أمور وعبادات لم يفعلها النبي، وفعلها الصحابة وبعض المشايخ، وهي ليست بدعة في الإسلام.

وقال علي جمعة، في تصريحات له، إن هناك عبادات تعوَّد عليها المشايخ وهي ليست واردة في الشريعة ولم يفعلها النبي، وفعلوها طلبا للثواب.

وتابع علي جمعة: الشافعية يصلون بعد العشاء صلاة الجنازة على من مات ولم يصلى عليه من المسلمين في العالم، لأن عندهم صلاة الغائب جائزة لأن النبي صلى على النجاشي، وهناك مسلمون ماتوا ولم يُصلِّ عليهم أحد؛ فيصلون يوميا صلاة الجنازة على من مات من المسلمين ولم يُصلِّ عليهم أحد، والنبي لم يفعل هذا، ومع ذلك لا تعتبر هذه بدعة، وهم يفعلون ذلك؛ طلبا للثواب وتطبيقا للشريعة، ولذلك قال رسول الله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولم يقل من أحدث شيئا فهو رد، فطالما من الشريعة يعتبر سنة حسنة وليس بدعة.

واستكمل علي جمعة: وكان سيدنا بلال كلما يتوضأ يصلي ركعتين والنبي لم يفعل هذا، والنبي لم يعرف أن بلال يفعل ذلك وسيدنا بلال أيضا لم يستأذن النبي في فعل أمر له أصل في الشريعة، ولهذا قال النبي عن بلال (سمع خشخشة بلال أمامه في الجنة).

وأشار إلى أن هناك أمور ليست واردة عن النبي، كالمنبر المرتفع حتى يرى المصلين الخطيب يوم الجمعة، وفرش المساجد واستعمال الميكروفون، فهذه كلها أمور ليست بدعة في الدين ومع ذلك نستعملها في أمور العبادة، ومن هنا تأتي أهمية علم الفقه.

 

هل جوز فعل شيء لم يفعله النبي؟

كما أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال يقول (هو أنا لو عملت حاجة معملهاش النبي أكون مبتدع في الدين؟).

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لـ"صدى البلد"، إن كثيرًا من الشباب والفتيات يشغل بالهم هذا السؤال، حيث يصطدمون بمواقف يفتى لهم فيها بأنها بدعة لأن النبي لم يفعل هذا الأمر.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، أن بعض الصحابة فعلوا أمورًا لم يفعلها النبي، منوها أن الأمور التي لم يفعلها النبي أو تركها الحبيب المصطفى على عدة أقسام، منها ما يسمى بالبدعة في الدين، ومنها ما يعرف بالبدعة الحسنة، ومنها الأمور التي ليس لها علاقة بالبدعة ولكنها لا يندرج عليها أحكام الحلال أو الحرام.

وتابع: على سبيل المثال، لم يجمع النبي الناس على صلاة التراويح في جميع رمضان، وبعد وفاة النبي ووفاة سيدنا أبو بكر، جمع سيدنا عمر بن الخطاب على صلاة التراويح في المسجد، وقال (نعمت البدعة).

كذلك كان النبي قادرا على جمع المصحف الشريف في مصحف واحد أو مطبوع واحد، ولكن النبي لم يفعل هذا، وأتى من بعده سيدنا عمر والذي قال لسيدنا أبو بكر، وعرض عليه جمع القرآن في مصحف واحد، فاعترض أبو بكر وقال (نفعل أمر لم يفعله النبي) وظل سيدنا عمر في ٌإقناع سيدنا أبو بكر حتى شرح الله له صدره لهذه الفكرة.

كما أن النبي لم يرد عنه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، مع أنه أخبرنا أن أفضل الصيام صيام سيدنا داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.

كما قال النبي (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك) ولكنه ترك الأمر حتى لا يشق على أمته، وبالرغم من ذلك فالسواك هو سنة عن النبي.

وأكد أبو اليزيد سلامة، أنه ليس كل أمر تركه النبي يعتبر بدعة أو يجب علينا أن نتركه، فبعض ما تركه النبي يجب علينا تركه والبعض الآخر قد يكون أمرًا حسنًا حينما نفعله.

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