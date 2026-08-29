حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

إذا كنتِ تبحثين عن أكلة جديدة ومختلفة للعشاء أو العزومات، جربي طريقة عمل السجق داخل الجلاش، وهي وصفة تجمع بين قرمشة الجلاش من الخارج والطعم الغني للسجق والجبن من الداخل.

طريقة عمل السجق داخل الجلاش

وتتميز وصفة السجق بالجلاش بأنها سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، كما يمكن تحضيرها بأكثر من شكل، سواء على هيئة أصابع مقرمشة أو لفائف صغيرة تقدم كمقبلات على السفرة.

ويمكن تقديم الجلاش بالسجق بجانب السلطة الخضراء أو المخللات أو صوص الثومية، لتصبح وجبة مناسبة للعشاء أو طبقًا شهيًا في العزومات، للشيف مني بهاء.

مكونات الجلاش بالسجق

لتحضير وصفة السجق داخل الجلاش، تحتاجين إلى:

نصف كيلو من عجينة الجلاش.

نصف كيلو من السجق البلدي.

بصلة متوسطة مفرومة.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة إلى قطع صغيرة.

ثمرة فلفل ألوان، حسب الرغبة.

كوب من الجبن الموتزاريلا المبشور.

نصف كوب من الجبن الرومي أو الشيدر المبشور.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الزعتر.

ملح حسب الحاجة.

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

طريقة عمل السجق داخل الجلاش

تحضير حشوة السجق

ابدئي بوضع مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي الزيت والبصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي السجق بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، وقلبيه جيدًا حتى يتغير لونه وينضج. ويمكن إضافة الفلفل الأخضر والفلفل الألوان والاستمرار في التقليب حتى تصبح الخضروات طرية قليلًا.

تبلي الخليط بالفلفل الأسود والبابريكا والزعتر، مع الانتباه إلى كمية الملح لأن السجق والجبن قد يحتويان بالفعل على نسبة من الملح.

بعد نضج الحشوة، ارفعيها من على النار واتركيها حتى تهدأ حرارتها.

تجهيز الجلاش

افردي رقائق الجلاش على سطح نظيف، وادهني كل ورقة بطبقة خفيفة من الزبدة المذابة.

ضعي ورقتين أو ثلاثًا فوق بعضهما، ثم ضعي كمية مناسبة من حشوة السجق والجبن على أحد الأطراف.

لفي الجلاش على شكل رول أو أصابع، مع إحكام غلق الأطراف حتى لا تخرج الحشوة أثناء الخبز.

كرري الخطوات حتى تنتهي كمية الجلاش والحشوة.

إضافة خليط الوجه

رصي أصابع الجلاش بالسجق في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة أو الزيت.

في وعاء صغير، اخفقي البيضة مع الحليب وادهني بها سطح الجلاش، ثم أضيفي القليل من الزبدة المذابة للحصول على لون ذهبي وقرمشة شهية.

يمكن أيضًا رش القليل من السمسم أو حبة البركة على الوجه حسب الرغبة.

تسوية الجلاش بالسجق

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة تقريبًا، أو حتى ينضج الجلاش ويصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

وللحصول على لون أكثر احمرارًا، يمكن تشغيل الشواية لدقائق قليلة في نهاية التسوية، مع مراقبة الجلاش حتى لا يحترق.

بعد إخراج الصينية من الفرن، اتركي الجلاش لبضع دقائق، ثم قدميه ساخنًا.

سر قرمشة الجلاش بالسجق

للحصول على جلاش بالسجق مقرمش من الخارج وطري من الداخل، احرصي على عدم وضع كمية كبيرة من الحشوة داخل كل قطعة، لأن زيادة الحشو قد تمنع الجلاش من التسوية والقرمشة بشكل جيد.

كما يفضل أن تكون حشوة السجق باردة أو دافئة وليست ساخنة عند وضعها داخل الجلاش، لأن البخار الناتج عن الحشوة الساخنة يمكن أن يجعل الجلاش طريًا.

ومن الأفضل أيضًا تغطية أوراق الجلاش أثناء العمل بقطعة قماش نظيفة ورطبة قليلًا حتى لا تجف الأوراق وتتفتت.

أفكار لتقديم الجلاش بالسجق

يمكن تقديم الجلاش بالسجق والجبنة على هيئة أصابع صغيرة كمقبلات في العزومات، أو تقطيعه إلى قطع متوسطة وتقديمه كوجبة عشاء.

ولإضافة مذاق مختلف، يمكن وضع شرائح من الزيتون أو الفلفل الحار أو المشروم داخل الحشوة.

كما يمكن تقديمه مع صوص الثومية أو الكاتشب أو صوص الجبن، إلى جانب طبق من السلطة الخضراء.

هل يمكن تحضير الجلاش بالسجق بدون قلي؟