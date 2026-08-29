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ننشر تفاصيل محضر ضبط مطلقة وعشيقها ضربا نجلها حتى وفاته | خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر تفاصيل محضر ضبط مطلقة وعشيقها ضربا نجلها حتى وفاته | خاص

جثة طفل
جثة طفل
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل محضر ضبط مطلقة وعشيقها ضربا نجلها حتى وفاته في حلوان.

أثبت الرائد أحمد الدالي ضابط مباحث قسم حلوان أنه تبلغ للقسم من الخدمة المعينة بمستشفى حلوان العام بوصول طفل متوفى بصحبة والدته وعليه بالانتقال والفحص تبين وصول طفل متوفى يدعى مصطفى محمود، 6 سنوات طالب الصف الأول الابتدائى مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم التقابل مع والدة الطفل المتوفى وتدعى «إنجي. ح»، 28 سنة، ربة منزل وبمناقشتها أقرت بأن المتسبب في إحداث إصابات الطفل المتوفى «عشيقها» ويدعى «جاسر .ص» وتم ضبطه وتبين أنه عاطل، 26 عاما ومقيم بمركز دشنا في قنا.   

قال المتهم «جاسر . ص» أنه تعرف على عشيقته عن طريق الأنترنت وعلم أنها مطلقة منذ عام ومقيمة بمسكن الزوجية وبصحبتها نجلها وتعرفت عليه بعد الطلاق وقامت بمعاشرته معاشرة الأزواج وأنه مقيم بصحبتها بالشقة مسكن الزوجية من شهر.

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، برئاسة المستشار أحمد النواوي، وكيل النائب العام ومحمد عاطف كاتب التحقيق تواجد المتهمة «أنجي .ح» خارج غرفة التحقيق وتم استدعائها بداخلها والشروع في مناظرتها، وتبين أنها سيدة في نهاية العقد الثالث من العمر قمحاوية البشرة متوسطة الطول والبنيان ترتدى إسدال محجبات وزاحف بلاستيكي ولم تتبين بها ثمة إصابات ظاهرية تفيد التحقيق وهذا و قد إحاطناها علما من كونها ماثلة إمام النيابة العامة و إن النيابة العامة هي التي تباشر معها إجراءات التحقيق وقد إحاطناها علما بالتهم المنسوبة إليها و بعقوبتها.

فقد أقرت لنا المتهمة من كونها على علاقة بالمتهم منذ حوالى ثلاثة اشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك و إن المتهم «جاسر .ص» مقيم معايا في منزل الزوجية منذ تاريخ 29 / 5 / 2026 برفقة أولادي «مصطفى ومحمد» وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 6 / 2026 حوالى الساعة 1 الضهر دخلت أنام أنا و جاسر في الأوضة عادى زى ما متعودين وفجأة سمعنا صوت ولعة الغاز في المطبخ فخرجت لاقيت مصطفى ابني كان مولع الغاز بتاع البوتجاز وعايز يسخن زيت علشان يقلى بطاطس فأنا قعدت أزعق مع مصطفى وأقولو أنت عاوز تموتنا وده غلط فجاسر صحى من النوم على صوت زعيقى مع مصطفى ولاقيت جاسر بدأ يضرب في مصطفى ابنى بايدوا في كل حتة في جسمه.

ويوم الخميس الموافق 25 / 6 / 2026 مصطفى ابنى كان قاعد في الصالة بيتفرج على كارتون فإنا كنت عاوزة أتفرج على حاجة تانية غير الكارتون فإنا غيرت القناة وأخدت مصطفى دخلته جوا أوضته وقفلت بالمفتاح لكن سيبت المفتاح برا في الباب لاقيت مصطفى فضل يزعق جوا في الأوضة وعمال يديدب بصوت عالى لغاية ما جاسر قام فاتح باب الأوضة وقفلو عليهم وقام ماسك مصطفى وفضل يضرب في بإيده جامد في كل حتة في جسمه وبعدين بعد حوالى تلت ساعة كدة جاسر فتح الباب ومصطفى خرج منه كان بيتوجع جامد وماسك دراعه فعريت كتفه لاقيت في عض و لسع فسألتو هو جاسر عملك إيه قالى ضربني في جسمى كله وكان عمال يسلعنى بالولاعة و يطفى سجاير في جسمى وفعلا لما واجهت جاسر قالى إن هو عمل كدة فعلا وبعد حوالي عشر دقايق دخلت على مصطفى الاوضة لاقيتو دايخ وعمال يقع من طوله فإنا أخدت مصطفى أنا و جاسر على مستشفى الهدى التخصصي اللي في حلوان وقالوا لنا الولد متوفى فرحنا مستشفى حلوان العام وفضلو يعملو له إسعافات وبعد عشر دقائق لاقيت الشرطة مسكتنى أنا وجاسر.

طلقها 7 مرات.. محاكمة المتهم بالشروع في قتل طليقته وزوجة شقيقها وحماته بإشعال النار في منزلهن 

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، السبت المقبل، محاكمة المتهم رجب أبو حديد بالشروع في قتل طليقته و زوجة شقيقها ووالدة طليقته بإحداث إصابتهن بسلاح أبيض وإشعال النيران في مسكن حماته حال تواجد المجني عليهن الثلاثة داخل المسكن لولا تدخل الأهالي للمساعدة في إخماد الحريق وطلب الإسعاف.

أقر المتهم بتحقيقات النيابة بمواجهته بقيامه بالتعدي على طليقته لرفضها إعادة ابنته إلى مسكنه، وأنها دائمة الخلاف معه وانه قام بطلاقها من قبل (سبع مرات) بسبب صوتها العالي وكثرة مشاداتها معه، إلا أن أشقاءها كانوا يتوجهون صحبته للإفتاء ويقرون جميعا بأن الطلاق قد تم في وقت غضب، ويتم عودتها اليه مرة اخرى بعد إخراج فدية.

وأضاف المتهم أنه في المرة الأخيرة من بعد شهر رمضان الماضي بعد حدوث مشادة بينهما وتدخل أهلية زوجته وأشقائها غادرت المنزل صحبة ابنته وعند ذهابه لإحضار ابنته رفضت طليقته فقام بالإعتداء عليها وعلى والدتها وزوجة شقيقها و إشعال النيران في مسكن والدة زوجته حال تواجد المجني عليهن الثلاثة داخله.

صدى البلد مطلقة وعشيقها طفل عشيق عشيقة ربة منزل حلوان

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