100 نسخة .. مرسيدس G-Class بقوة 577 حصان وتصميم سداسي العجلات | صور

انطلقت مرسيدس G-Class سداسية العجلات في إصدار يقتصر على 100 نسخة فقط، لتدخل ضمن السيارات النادرة التي تجمع بين الطابع الرياضي لسيارات SUV والتكوين العملي المستوحى من سيارات البيك أب.

ويأتي هذا الإصدار مع حضور مميز يعتمد على التصميم ذي العجلات الست، إلى جانب منظومة محرك قوية تمنحه قدرات أداء مرتفعة، وهو ما يجعل السيارة مختلفة بوضوح عن الإصدارات التقليدية من G-Class.

مرسيدس G-Class بيك أب

محرك مرسيدس G-Class بيك أب

دعمت السيارة بمحرك تيون تيربوV8 من AMG سعة 4.0 لتر، وتستطيع هذه المنظومة إنتاج قوة إجمالية تصل إلى 577 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 850 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

مرسيدس G-Class بيك أب

تصميم مرسيدس G-Class سداسية العجلات

تدخل السيارة فصلًا جديدًا من مسيرتها بعدما كشفت أبوكاليبس المتخصصة في تعديل السيارات عن نسخة محدثة منها، مع إجراء مجموعة من التغييرات على مظهرها الخارجي، حيث ركزت التعديلات على تعزيز الشخصية القوية للسيارة وإبراز تكوينها سداسي العجلات، مع استخدام مواد وتصميمات تمنحها مظهرًا أكثر تميزًا.

مرسيدس G-Class بيك أب

حصلت النسخة المعدلة على مجموعة من اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، إلى جانب طلاء خارجي باللون الأسود المطفي، ما يمنح الهيكل مظهرًا أكثر حدة، كما زودت السيارة برفارف عريضة تبرز أبعادها الخارجية وتنسجم مع طبيعة الإطارات كبيرة الحجم، في حين أصبحت أبعاد النسخة المعدلة أقصر قليلًا مقارنة بالنسخة الأصلية.

مرسيدس G-Class بيك أب

وتعتمد السيارة المعدلة على جنوط من برابوس بقياس 22 بوصة، وترتبط بها إطارات بقياس 35 بوصة، مع الرفارف العريضة والتكوين سداسي العجلات، وشملت التعديلات كذلك الواجهة الأمامية، التي حصلت على مصد بارز، وتظهر الشبكة الأمامية بتصميم يعتمد على مقاطع طولية، بينما تضيف المرايا الجانبية المزودة بإشارات ضوئية مزيدًا من التفاصيل إلى التصميم الخارجي.