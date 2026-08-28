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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مكلارين W1 تسارع لا يصدق وبهذا السعر.. صور

مكلارين W1
مكلارين W1
صبري طلبه

تعود بدايات مكلارين إلى عام 1963، عندما أسس بروس مكلارين الشركة في بريطانيا، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى واحدة من الأسماء المعروفة في عالم رياضة السيارات وصناعة الطرازات عالية الأداء.

واستندت العلامة طوال مسيرتها إلى خبرتها في تطوير السيارات المخصصة للسرعة، لتواصل هذا النهج مع W1 التي تعد من أبرز سياراتها الحديثة في فئة الهايبر كار.

مكلارين W1

قوة هجينة تبلغ 1275 حصانًا

تعتمد مكلارين W1 على منظومة حركة هجينة تجمع بين محرك بنزين V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو ومحرك كهربائي، ويولد محرك الاحتراق الداخلي 928 حصانًا و900 نيوتن متر من العزم، بينما ينتج المحرك الكهربائي 347 حصانًا و440 نيوتن متر، لتصل القوة الإجمالية إلى 1275 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 1340 نيوتن متر.

مكلارين W1

دفع خلفي وتسارع مذهل

تنتقل قوة W1 إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، وتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم في الساعة خلال 2.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كم في الساعة، وهي أرقام تضعها ضمن السيارات المخصصة لتقديم أداء مرتفع على الطرق والحلبات.

مكلارين W1

تصميم مكلارين W1

يبلغ وزن مكلارين W1 من دون ركاب 1,399 كجم، مع طول يصل إلى 4,635 مم وعرض يبلغ 2,074 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,182 مم، وتصل قاعدة العجلات إلى 2,680 مم، وتعكس هذه الأبعاد تصميمًا منخفضًا وعريضًا يتناسب مع طبيعة السيارة كهايبر كار.

مكلارين W1

وتحصل السيارة مكلارين W1 على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب عجلات بقياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف، مع لمسات إنسيابية تعزز من قدرة السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

مكلارين W1

سعر مكلارين W1 عالميًا 

يبدأ سعر السيارة في السوق العالمي من 2,100,000 دولار.

مكلارين مكلارين W1 مواصفات مكلارين W1 سيارة مكلارين W1 سعر مكلارين W1

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