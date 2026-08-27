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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
تقى الجيزاوي

تستقبل دار الأوبرا المصرية شهر سبتمبر لعام 2026 عدد من حفلات الموسيقى العربية، والموسيقى الكلاسيكية، والعروض الراقصة، إلى جانب عدد من الفعاليات التى تستضيفها مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويضم برنامج الشهر مجموعة من الحفلات ، من بينها حفل علي الحجار، وحفل الموسيقار هشام خرما، إلى جانب عرض «أوبرا عايدة» وروائع باليه سنغافورة.

عبد الحليم نويرة تحتفي ببليغ حمدي

تبدأ الحفلات الغنائية في المسرح الكبير يوم 3 سبتمبر، مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، التي تقدم حفلًا احتفاءً بذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وبمشاركة عدد من نجوم الفرقة، من بينهم رحاب عمر وأميرة أحمد ونهاد فتحي ووليد حيدر ومؤمن خليل ومحمد حسن.

وفي اليوم نفسه، يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، تقدم خلاله مجموعة من أعمال الموسيقار محمد الموجي، بقيادة الدكتور إيهاب عبدالحميد، وبمشاركة عدد من المطربين.

افتتاح موسم أوركسترا القاهرة السيمفوني

ويشهد المسرح الكبير يوم 5 سبتمبر حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

ويضم البرنامج أعمالًا لروبرت شومان وكلود ديبوسي وجوزيف هايدن، بمشاركة عازفة البيانو يارا سالم وعازفة الهارب سلمى صابر، ويقود الحفل المايسترو بولس بولا.

حفلات الموسيقى العربية

ويعود المسرح الكبير لاستضافة حفلات الموسيقى العربية يوم 10 سبتمبر، من خلال فرقة عبد الحليم نويرة، بينما يستضيف مسرح سيد درويش في اليوم نفسه حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

علي الحجار في «100 سنة غنا»

ويقدم الفنان علي الحجار الحفل التاسع من مشروع «100 سنة غنا» يوم 11 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويضم الحفل مجموعة من مؤلفات الموسيقار عمر خيرت، بمشاركة عدد من الفنانين، ويقود الأوركسترا أحمد عاطف، بينما يتولى أحمد فؤاد الإخراج.

هشام خرما على المسرح الكبير

ويأتي موعد الموسيقار هشام خرما يوم 18 سبتمبر، حيث يلتقي جمهوره على المسرح الكبير في حفل بمشاركة فرقته الموسيقية، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويقدم خرما خلال الأمسية مجموعة من مؤلفاته الموسيقية التي تجمع بين الآلات الشرقية والغربية، في حفل يعتمد على الموسيقى أكثر من الغناء التقليدي.

روائع باليه سنغافورة

ولا يقتصر برنامج الأوبرا في سبتمبر على الحفلات الموسيقية، إذ يستضيف المسرح الكبير يومي 24 و25 سبتمبر فرقة باليه سنغافورة، في عرض بعنوان «روائع باليه سنغافورة».

سعيد الأرتيست في «سيد درويش»

وفي 25 سبتمبر، يستضيف مسرح سيد درويش حفل «الإيقاعات الشرقية» للفنان سعيد الأرتيست، في أمسية تركز على الإيقاع الشرقي وتجاربه الموسيقية.

وفي اليوم نفسه، يقدم الفنان أحمد ربيع حفل «جاز فيوجن» على المسرح المكشوف، ليضيف لونًا موسيقيًا مختلفًا إلى برنامج الشهر.

عرض «أوبرا عايدة» 

وتختتم أبرز فعاليات سبتمبر على المسرح الكبير بعرض «أوبرا عايدة» يوم 30 سبتمبر، بمشاركة فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

وبذلك يقدم برنامج الأوبرا خلال سبتمبر مزيجًا من الطرب والموسيقى العربية والكلاسيكية والباليه، إلى جانب حفلات تعتمد على تجارب موسيقية متنوعة، ما يجعل الشهر واحدًا من المواسم الفنية النشطة على مسارح دار الأوبرا المصرية.

دار الأوبرا المصرية حفلات دار الأوبرا المصرية علي الحجار هشام خرما

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سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

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حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

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