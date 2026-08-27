برشلونة يتقدم على أتلتيك بيلباو بهدف رافينيا.. وحمزة عبد الكريم ينتظر ظهوره الأول

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام أتلتيك بيلباو متقدمًا بهددون رد، في اللقاء المقام على ملعب «كامب نو»، والمؤجل من الجولة الأولى للدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وجاء هدف برشلونة الوحيد في الشوط الأول عن طريق البرازيلي رافينيا بالدقيقة 37، بعدما استغل ضغط الفريق الكتالوني على دفاع أتلتيك بيلباو، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية قبل الاستراحة.

ويواصل رافينيا تألقه الهجومي مع برشلونة، بعدما سجل هدفين في الجولة الماضية أمام إلتشي، خلال الفوز الكبير الذي حققه الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.

وشهد الشوط الأول إلغاء هدف ثانٍ لصالح برشلونة، بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» وأكدت وجود حالة تسلل، ليبقى الفارق هدفًا واحدًا بين الفريقين.

ويسعى برشلونة خلال الشوط الثاني إلى الحفاظ على تقدمه وحصد ثلاث نقاط جديدة، بينما يأمل أتلتيك بيلباو في العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة.

ويتواجد المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، ليواصل انتظار مشاركته الرسمية الأولى بقميص الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني.

ودخل المهاجم المصري قائمة المباراة، ما يجعله متاحًا أمام الألماني هانز فليك للدفع به خلال الشوط الثاني، وفقًا لسير اللقاء واحتياجات الفريق.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: جارسيا.

خط الدفاع: إسبارت، إيريك جارسيا، كوبارسي، مارتين.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، بيرنال.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، جوردون.