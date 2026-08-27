إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف بيزيرا من العودة إلى الزمالك

تزايدت حالة الجدل داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا، في ظل تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف خارج القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج «ملعب أون»، أن عودة بيزيرا إلى صفوف الزمالك تبدو صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب متمسك بموقفه ورغبته في الاحتراف، إلا إذا حدثت تطورات استثنائية تغير موقفه.

وأوضح عبد الجواد أن إدارة الزمالك منفتحة على فكرة بيع اللاعب والاستفادة من المقابل المالي للصفقة، لتجنب تكرار السيناريو الذي حدث مع أحمد سيد زيزو، لكن بشرط أن تتم عملية الانتقال وفقًا لشروط النادي وبأكبر استفادة مالية ممكنة.

وفي الوقت نفسه، يعمل الزمالك على تجهيز ملف قانوني متكامل بشأن أزمة بيزيرا، يتضمن المستندات التي تؤكد التزام النادي بتعاقده مع اللاعب وتوفير الظروف المناسبة له طوال فترة وجوده داخل الفريق.

ويأتي ذلك بعدما علم مسؤولو الزمالك أن اللاعب ومحاميه يدرسان الاستناد إلى بعض الأمور المتعلقة بطريقة معاملة النادي له، في محاولة لفسخ تعاقده من طرف واحد.

ويتولى المحامي الدولي نصر عزام ملف بيزيرا، حيث يعمل على جمع وترتيب المستندات التي تدعم موقف الزمالك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال استمرار غياب اللاعب وعدم التزامه بتعليمات النادي.