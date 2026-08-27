القابضة : بنهاية 2026 تصل طاقة تحلية المياه في مصر إلى 2.1 مليون متر مكعب يوميًا

أكد اللواء مهندس عاصم عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه قبل عام 2018 كانت معدلات تحلية المياه تقدر بـ 80 ألف متر مكعب مياه في اليوم .



وقال عبدالله في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" منذ 2018 تم إنشاء 129 محطة تحلية مياه بإجمالي طاقة 1.4 مليون متر مكعب ".

وتابع عاصم عبدالله :" ننفذ حاليا 19 محطة تحلية بطاقة 700 الف متر مكعب في اليوم وبنهاية عام 2026 تصل طاقة تحلية المياه إلى 2.1 مليون متر مكعب في اليوم".

ولفت عاصم عبد الله :" مصر بها شواطئ بحار بطول 3000 كيلو متر على البحر الأبيض والبحر الأحمر ".

وتابع عاصم عبدالله : درجة ملوحة المياه في البحر الأبيض أقل من درجة الملوحة في البحر الأحمر ".