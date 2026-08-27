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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى المولد النبوي .. الأوقاف تطلق صفحاتها بثلاث لغات لتعزيز التواصل مع العالم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

أطلقت وزارة الأوقاف صفحات جديدة بثلاث لغات أجنبية هي الإنجليزية والفرنسية والسواحيلية على ٤ منصات رقمية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التواصل مع الناطقين بتلك اللغات.

بث جوهر الخطاب الديني

وأشار الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- إلى أن المراد من هذا الإطلاق هو بث جوهر الخطاب الديني المصري الأزهري المستنير إلى الإنسانية كلها، بلاغًا لرسالة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة من خطوات متعاقبة -إن شاء الله- للتوسع في تأكيد هذه القوة الناعمة التي تبث الخير إلى العالمين، وتنشد سلام العالم والتراحم بين الجميع.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجه وزارة الأوقاف إلى بناء حضور رقمي متعدد اللغات، ونشر خطاب ديني رشيد ومنير، والتعريف بصحيح الدين ونفي أباطيل التطرف عنه، والتركيز على المشترك الإنساني، لا سيما قيم الرحمة والسماحة وحسن الخلق التي جاء بها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واختارت الوزارة إطلاق تلك الصفحات في ذكرى المولد النبوي الشريف على منصات تحظى بأكبر معدلات المتابعة والمشاهدة عالميًا؛ لاستلهام أعظم الخلق والشمائل من صاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
 

وزارة الأوقاف صفحات وزارة الأوقاف اللغات الأجنبية منصات رقمية أسامة الأزهري

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