"الأوقاف" تفتتح 17 مسجدًا غدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح (17) مسجدًا غدًا الجمعة 28 من أغسطس 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (10) مساجد، وصيانة وتطوير (5) مساجد.

وأعلنت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن إلى (165) مسجدًا، من بينها (108) مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(57) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، لافتة إلى أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14844) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 28 مليارًا و734 مليون جنيه.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.