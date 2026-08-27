قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الشركات تستثمر تريليونات الدولارات لدينا بفضل سياساتنا العظيمة
تفاصيل أقل سعر دولار في البنوك الآن
بدون تغيير .. كيف وصل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
امرأة لبست النقاب ثم تراجعت بسبب العائلة.. ما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب
بمشاركة صلاح | طرابزون سبور يودع الدوري الأوروبي أمام انتصار فيرينتسفاروشي
مصرع 3 وإصابة 51 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على محور الضبعة
اغتيال بارون ترامب.. تعليق حاسم من مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المخطط الخطير
نهاية درامية لـ لصوص السرقة الهوليوودية .. 3 ماتوا والباقي في الحبس بعد أكشن الصحراوي
بعد وفاة فتاة ووالديها في العربية .. احتياطات تحميك وأسرتك من مخاطر تكييف السيارة
غادروا قبل الشتاء.. سلطات خيرسون الأوكرانية تطالب السكان بالرحيل عن المدينة
برشلونة يتقدم على أتلتيك بيلباو بهدف رافينيا.. وحمزة عبد الكريم ينتظر ظهوره الأول
الضم الصامت يلتهم الضفة.. خليل التفكجي: استفزازات المستوطنين تهدد بانفجار داخلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كمين بالحجارة يضرب سبتة | مهاجرون مغاربة يستهدفون مركبة عسكرية إسبانية .. والجنود يهربون

سبتة
سبتة

أُلقي القبض على اثني عشر مغربيًا، جميعهم دخلوا سبتة خلال موجة الهجرة الشهر الماضي، عقب الهجوم الذي وقع أثناء دورية فجر الخميس.

وأُصيب جندي بجروح بعد أن تلقى ضربة في ظهره إثر قيام نحو سبعين مهاجرًا من جانبي الطريق برشق الحجارة وأشياء أخرى، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة الإسبانية.

واضطر الجنود الإسبان إلى الفرار سيرًا على الأقدام، واستدعوا تعزيزات من الشرطة بعد مطاردة الحشود لهم، وفقا لما أوردته صحيفة التليجراف البريطانية.

وتفرق المهاجرون بعد وصول عناصر الشرطة الإسبانية في عدة مركبات إضافية، بحسب المتحدث، مضيفًا أن أربعة مهاجرين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة في الاشتباكات.

اندلع العنف بين المهاجرين والسلطات بعد أن قام سكان سبتة بإزالة خيام المهاجرين على شاطئ ترامبولين، حيث يقيم الآلاف منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي.

مساء الأربعاء، خرج آلاف السكان إلى شوارع سبتة، الإقليم الإسباني الصغير الذي يقطنه 80 ألف نسمة، وهم يهتفون: "اخرجوا أيها الغزاة! اخرجوا أيها الغزاة!"

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ومنع أي مواجهة مع المهاجرين الذين كانوا يعتصمون على الشاطئ.

يُعدّ هذا الاحتجاج الأخير في سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها سكان سبتة مطالبين بإعادة المهاجرين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن.

في 30 يوليو، دخل أكثر من 70 ألف مغربي إلى سبتة سباحةً أو سيراً على الأقدام، مما تسبب في أزمة دبلوماسية حيث حمّلت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إسبانيا مسؤولية سياستها المتساهلة في مجال الهجرة.

على الرغم من عودة الغالبية العظمى من المهاجرين إلى المغرب فور وصولهم، لا يزال الآلاف منهم في الإقليم، ويعيش الكثير منهم في الشوارع بلا مأوى.

يوم الخميس، صرّحت كيسي تشانديراماني، وزيرة مالية سبتة، لإذاعة كادينا سير، بأن "التوتر في مدينة سبتة شديد للغاية" بسبب "عدم وجود أي استجابة" من الحكومة، و"نشعر بأننا تُركنا وحدنا".

لكنها دعت أيضًا إلى الهدوء، مؤكدةً على حق الناس في الاحتجاج، لكنها حذّرت من أن تصاعد العداء لن يحلّ الأزمة.

وقال خوسيه ماريا أزنار، رئيس الوزراء الإسباني المحافظ السابق الذي زار سبتة يوم الخميس: "لقد انتُهكت وحدة أراضي إسبانيا".

وتُقدّر الحكومة الاشتراكية الإسبانية أن ما بين 3500 و7000 مهاجر لا يزالون في الجيب، بينما يقول قادة اليمين في سبتة إن عددهم لا يقل عن 10000.

وتسعى الحكومة الإسبانية إلى تسريع عودة المهاجرين المتبقين في سبتة من خلال توسيع مراكز الإيواء وتسريع إجراءات الترحيل.

كمين بالحجارة يهز سبتة مهاجرون مغاربة مركبة عسكرية إسبانية الشرطة الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

أسامة كمال

أسامة كمال يطالب وزير التعليم العالي بالتدخل لإنصاف طلاب الـIG المتفوقين

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي

نادر نور الدين: تحلية مياه البحار أحد محاور تنمية الموارد المائية وتأمين مستقبل مصر

سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي: المولد النبوي الشريف حدث جلل غير البشرية وجعل للعرب قيمة

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد