كمين بالحجارة يضرب سبتة | مهاجرون مغاربة يستهدفون مركبة عسكرية إسبانية .. والجنود يهربون

أُلقي القبض على اثني عشر مغربيًا، جميعهم دخلوا سبتة خلال موجة الهجرة الشهر الماضي، عقب الهجوم الذي وقع أثناء دورية فجر الخميس.

وأُصيب جندي بجروح بعد أن تلقى ضربة في ظهره إثر قيام نحو سبعين مهاجرًا من جانبي الطريق برشق الحجارة وأشياء أخرى، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة الإسبانية.

واضطر الجنود الإسبان إلى الفرار سيرًا على الأقدام، واستدعوا تعزيزات من الشرطة بعد مطاردة الحشود لهم، وفقا لما أوردته صحيفة التليجراف البريطانية.

وتفرق المهاجرون بعد وصول عناصر الشرطة الإسبانية في عدة مركبات إضافية، بحسب المتحدث، مضيفًا أن أربعة مهاجرين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة في الاشتباكات.

اندلع العنف بين المهاجرين والسلطات بعد أن قام سكان سبتة بإزالة خيام المهاجرين على شاطئ ترامبولين، حيث يقيم الآلاف منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي.

مساء الأربعاء، خرج آلاف السكان إلى شوارع سبتة، الإقليم الإسباني الصغير الذي يقطنه 80 ألف نسمة، وهم يهتفون: "اخرجوا أيها الغزاة! اخرجوا أيها الغزاة!"

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ومنع أي مواجهة مع المهاجرين الذين كانوا يعتصمون على الشاطئ.

يُعدّ هذا الاحتجاج الأخير في سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها سكان سبتة مطالبين بإعادة المهاجرين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن.

في 30 يوليو، دخل أكثر من 70 ألف مغربي إلى سبتة سباحةً أو سيراً على الأقدام، مما تسبب في أزمة دبلوماسية حيث حمّلت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إسبانيا مسؤولية سياستها المتساهلة في مجال الهجرة.

على الرغم من عودة الغالبية العظمى من المهاجرين إلى المغرب فور وصولهم، لا يزال الآلاف منهم في الإقليم، ويعيش الكثير منهم في الشوارع بلا مأوى.

يوم الخميس، صرّحت كيسي تشانديراماني، وزيرة مالية سبتة، لإذاعة كادينا سير، بأن "التوتر في مدينة سبتة شديد للغاية" بسبب "عدم وجود أي استجابة" من الحكومة، و"نشعر بأننا تُركنا وحدنا".

لكنها دعت أيضًا إلى الهدوء، مؤكدةً على حق الناس في الاحتجاج، لكنها حذّرت من أن تصاعد العداء لن يحلّ الأزمة.

وقال خوسيه ماريا أزنار، رئيس الوزراء الإسباني المحافظ السابق الذي زار سبتة يوم الخميس: "لقد انتُهكت وحدة أراضي إسبانيا".

وتُقدّر الحكومة الاشتراكية الإسبانية أن ما بين 3500 و7000 مهاجر لا يزالون في الجيب، بينما يقول قادة اليمين في سبتة إن عددهم لا يقل عن 10000.

وتسعى الحكومة الإسبانية إلى تسريع عودة المهاجرين المتبقين في سبتة من خلال توسيع مراكز الإيواء وتسريع إجراءات الترحيل.