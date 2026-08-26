قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع «هؤلاء المتوحشين» في إيران
معهد الفلك يستعد لرصد الخسوف القمر الثاني والأخير في 2026.. ورؤيته جزئيا في مصر فجر الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بلومبرج": "ميتا" تناقش تسوية محتملة مع 29 ولاية أمريكية في قضية إدمان المراهقين على "فيسبوك وانستجرام "

"بلومبرج": "ميتا" تناقش تسوية محتملة مع 29 ولاية أمريكية في قضية إدمان المراهقين على "فيسبوك وانستجرام "
"بلومبرج": "ميتا" تناقش تسوية محتملة مع 29 ولاية أمريكية في قضية إدمان المراهقين على "فيسبوك وانستجرام "
أ ش أ

 تجري شركة ميتا بلاتفورمز محادثات مع مدعين عامين في عدد من الولايات الأمريكية بشأن تسوية محتملة للقضية التي تتهم الشركة بتصميم منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» بطريقة تشجع على إدمان المراهقين، وفقًا لما نقلته «بلومبرج» عن أشخاص مطلعين على المفاوضات.

تأتي المحادثات في وقت دخلت فيه المحاكمة أسبوعها الثاني أمام محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، في قضية تمثل مخاطرة قانونية ومالية كبيرة على «ميتا»، إذ يطالب كبار المسؤولين القانونيين في 29 ولاية أمريكية بفرض عقوبات مالية ضخمة، إلى جانب إلزام الشركة بإجراء تغييرات على طريقة تشغيل منصاتها.

وتتهم الولايات «ميتا» بانتهاك قوانين حماية المستهلك وقوانين الخصوصية الفيدرالية، وهي مخالفات قد تؤدي إلى غرامات تتراكم قيمتها بشكل كبير عند احتسابها على ملايين المستخدمين من الأطفال والمراهقين.

وتنفي «ميتا» هذه الاتهامات، متهمةً المدعين العامين بالسعي إلى فرض تغييرات غير معقولة على تصميم منصاتها، إلى جانب المطالبة بتعويضات وصفتها بأنها «مبالغ فيها».

وبحسب تقديرات «ميتا» نفسها، فإن خسارتها القضية أمام المحكمة قد تعرضها لعقوبات تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو مبلغ يقترب من القيمة السوقية للشركة، فيما من المرجح أن تكون أي تسوية أقل بكثير من ذلك.

وخلال الأسبوع الأول من المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى إفادات من آدم موسيري رئيس «إنستجرام»، وعدد من الموظفين الحاليين والسابقين في «ميتا» ممن شاركوا في تصميم منصات التواصل الاجتماعي ودراسة تفاعل المراهقين مع أدوات تهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط.

ومن المتوقع أيضًا أن يدلي مارك زوكربيرج مؤسس «ميتا» ورئيسها التنفيذي، بشهادته خلال المحاكمة.

ويقود القضية أربعة مدعين عامين من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، الذين يتهمون «ميتا» بموجب قوانين ولاياتهم بتصميم خصائص تشجع الشباب على الاستخدام القهري والمطول لمنصاتها، بالتزامن مع تضليل المستهلكين بشأن أدوات وميزات السلامة التي توفرها الشركة.

كما تتهم مجموعة الولايات الـ29 الشركة بجمع بيانات من مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، في مخالفة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة.

وتواجه شركات التواصل الاجتماعي، بما فيها «ميتا» و«جوجل» و«سناب» و«تيك توك»، ضغوطًا قانونية وتنظيمية متزايدة حول العالم بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير الاستخدام المفرط لمنصاتها على الأطفال والمراهقين.

وتواجه الشركات الأربع في الولايات المتحدة أيضًا مخاطر مالية مرتبطة بأكثر من 3 آلاف دعوى تعويض عن أضرار شخصية أقامها أفراد وعائلات، إلى جانب نحو 1300 دعوى أخرى رفعتها مناطق تعليمية ومدارس عامة في أنحاء البلاد.

شركة ميتا منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

محمد حماقي

خميس وجمعة.. تعرف على أهم الحفلات في الساحل الشمالي بالويك إند

ذكرى رحيل عبد العزيز محمود.. سيرة فنان من زمن الفن الجميل

ذكرى رحيل عبد العزيز محمود.. سيرة فنان من زمن الفن الجميل

عبد العزيز محمود

ذكرى عبد العزيز محمود.. صوت الأغنية الشعبية الذي لم يغب عن الذاكرة

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد