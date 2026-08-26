القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

شاركت الفنانة الشابة دونا إمام ، جمهورها أحدث صورها من حفل عقد قرانها، الذي أقيم وسط أجواء عائلية هادئة بحضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

عقد قران دونا إمام

ونشرت دونا إمام ، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة السعيدة.

وظهرت دونا ، خلال الصور برفقة عريسها في لحظات رومانسية، إذ حرص على التعبير عن حبه لها بقبلة على خدها وأخرى على يدها، بينما بدت الفنانة الشابة في حالة من السعادة والفرح خلال الاحتفال.

وأبرزت الصور الأجواء الخاصة التي سيطرت على حفل عقد القران، الذي اتسم بالبساطة والهدوء واقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، بعيدًا عن أجواء الاحتفالات الكبيرة.

إطلالة دونا إمام فى عقد قرانها

دونا إمام

ظهرت دونا إمام، خلال احتفالها بعقد قرانها بإطلالة ناعمة وبسيطة، إذ اختارت فستانًا أبيض قصيرًا بتصميم رقيق وسمبل، منحها مظهرًا أنيقًا وهادئًا يتناسب مع أجواء المناسبة.

واعتمدت دونا تسريحة شعر منسدلة وطويلة امتدت إلى أسفل ظهرها، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها، بينما اكتفت بوضع لمسات بسيطة من المكياج أبرزت ملامح وجهها بشكل طبيعي دون مبالغة.

وجاء اختيارها لهذه الإطلالة ليعكس طابعًا رومانسيًا وناعمًا، مع الحفاظ على البساطة التي ميزت ظهورها في هذه المناسبة الخاصة.

أحدث أعمال دونا إمام

وعلى الجانب الفني، شاركت دونا إمام في بطولة مسلسل «إفراج»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، إلى جانب الفنان عمرو سعد وعدد من نجوم الدراما.

وتدور أحداث العمل حول «عباس الريس»، وهو رجل بسيط من الطبقة الشعبية تتبدل حياته بعدما يتعرض لعملية نصب ويتعرض للظلم، ليجد نفسه أمام مجموعة من الأزمات التي تدفعه إلى خوض رحلة صعبة من أجل استعادة حقه وكرامته.

وشارك في بطولة مسلسل «إفراج» كل من حاتم صلاح، وتارا عماد، وسما إبراهيم، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وإخراج أحمد خالد موسى.