قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممر مؤقت باتفاق عُماني ــ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط فتح هرمز
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية بالخارج المرتبطة بالسالمونيلا ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر
"قنصوة" يستقبل أشرف صبحي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا.. ونؤكد استقرار الوضع الوبائي بمصر
الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل
إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات
روبيو يستبعد شن ترامب غارات جديدة على إيران الآن
غدًا غلق باب التقديم.. تعرف على شروط القبول فى حج القرعة 2027
لبنان .. انفجار مسيّرة إسرائيلية بقضاء صور
سول: طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية
لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
أسماء عبد الحفيظ

شاركت الفنانة الشابة دونا إمام ، جمهورها أحدث صورها من حفل عقد قرانها، الذي أقيم وسط أجواء عائلية هادئة بحضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

عقد قران دونا إمام 

ونشرت دونا إمام ، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة السعيدة.

وظهرت دونا ، خلال الصور برفقة عريسها في لحظات رومانسية، إذ حرص على التعبير عن حبه لها بقبلة على خدها وأخرى على يدها، بينما بدت الفنانة الشابة في حالة من السعادة والفرح خلال الاحتفال.

وأبرزت الصور الأجواء الخاصة التي سيطرت على حفل عقد القران، الذي اتسم بالبساطة والهدوء واقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، بعيدًا عن أجواء الاحتفالات الكبيرة.

إطلالة دونا إمام فى عقد قرانها

دونا إمام 

ظهرت دونا إمام، خلال احتفالها بعقد قرانها بإطلالة ناعمة وبسيطة، إذ اختارت فستانًا أبيض قصيرًا بتصميم رقيق وسمبل، منحها مظهرًا أنيقًا وهادئًا يتناسب مع أجواء المناسبة.

واعتمدت دونا تسريحة شعر منسدلة وطويلة امتدت إلى أسفل ظهرها، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها، بينما اكتفت بوضع لمسات بسيطة من المكياج أبرزت ملامح وجهها بشكل طبيعي دون مبالغة.

وجاء اختيارها لهذه الإطلالة ليعكس طابعًا رومانسيًا وناعمًا، مع الحفاظ على البساطة التي ميزت ظهورها في هذه المناسبة الخاصة.

أحدث أعمال دونا إمام

وعلى الجانب الفني، شاركت دونا إمام في بطولة مسلسل «إفراج»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، إلى جانب الفنان عمرو سعد وعدد من نجوم الدراما.

وتدور أحداث العمل حول «عباس الريس»، وهو رجل بسيط من الطبقة الشعبية تتبدل حياته بعدما يتعرض لعملية نصب ويتعرض للظلم، ليجد نفسه أمام مجموعة من الأزمات التي تدفعه إلى خوض رحلة صعبة من أجل استعادة حقه وكرامته.

وشارك في بطولة مسلسل «إفراج» كل من حاتم صلاح، وتارا عماد، وسما إبراهيم، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وإخراج أحمد خالد موسى. 

دونا إمام دونا إمام تحتفل بعقد قرانها في أجواء عائلية صور رومانسية مع عريسها أحدث أعمال دونا إمام عباس الريس إفراج إطلالة دونا إمام فى عقد قرانها عقد قران دونا إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

حسام حسن

حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد

ترشيحاتنا

طالبات المعاهد الأزهرية

مناهج المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2026 - 2027.. بالمستندات

الدعاء

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي.. صفات واجبة في حق النبي وأخرى غير جائزة

بالصور

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم معاناةً من ندرة المياه

وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم

طرق سحرية.. كيفية حماية سيارتك من القوارض

حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد