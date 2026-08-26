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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر 2026.. الشروط والمستندات المطلوبة

طلاب المدارس
طلاب المدارس
خالد يوسف

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تبحث العديد من الأسر عن حلول مالية مرنة لمواجهة الأعباء المتزايدة، وفي هذا السياق، يبرز تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر 2026 كخيار مثالي وميسر لدعم أولياء الأمور وتخفيف تكاليف التعليم.

مشاركة مجتمعية من بنك ناصر بتمويل المصروفات الدراسية

أتاح بنك ناصر الاجتماعى تمويلًا للمصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2026/2027، بهدف مساعدة الأسر المصرية على تحمل تكاليف التعليم وتخفيف الأعباء المالية مع بداية العام الدراسى.

وتأتى إتاحة تمويل المصروفات الدراسية فى إطار الدور المجتمعى لـبنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس إدارة البنك، لتوفير حلول تمويلية تلبى احتياجات المواطنين، خاصة مع ارتفاع الالتزامات المالية التى تتحملها الأسر خلال فترة الدراسة.

الفئات المستحقة لتمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

أكدت الدكتورة مايا مرسى أن تمويل المصروفات الدراسية يستهدف الولى الشرعى للطالب، كما يمكن للأم الحصول على التمويل فى حالة وفاة الأب.

ويشمل التمويل عددًا من الفئات، من بينها العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملون بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتمويل.

قيمة تمويل المصروفات الدراسية

يتيح بنك ناصر الاجتماعى تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر لعبء الدين.

ويتم صرف قيمة التمويل بعد تقديم شهادة قيد للطالب موضحًا بها السنة الدراسية وقيمة المصروفات، على أن يتم تحويل مبلغ التمويل مباشرة إلى المدرسة، بما يضمن تخصيص التمويل لسداد المصروفات التعليمية.

مدة سداد تمويل المصروفات الدراسية

أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك يتيح مرونة فى مدة السداد، وفقًا لنوع التمويل واحتياجات المستفيد.

وتصل مدة التمويل إلى 10 أشهر فى حالة تمويل سنة دراسية واحدة، كما يمكن أن تمتد مدة السداد لتغطية مرحلة تعليمية كاملة، بواقع:

  • 6 سنوات للمرحلة الابتدائية.
  • 3 سنوات للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

ويتيح ذلك للمستفيد اختيار مدة السداد التى تتناسب مع احتياجاته وقدرته على الوفاء بالأقساط، وفقًا لشروط وأحكام البنك.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية

حدد بنك ناصر عددًا من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل، وتشمل:

  • تقديم طلب الحصول على التمويل.
  • الرقم التأمينى لطالب التمويل.
  • صورة بطاقة الرقم القومى.
  • إيصال مرافق حديث.
  • بيان مفردات الدخل.
  • خطاب من المدرسة موضحًا السنة الدراسية المقيد بها الطالب وقيمة المصروفات.
تمويل المصروفات الدراسية بنك ناصر 2026 بنك ناصر الاجتماعى العام الدراسي الجديد مواجهة الأعباء المتزايدة

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