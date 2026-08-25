بنك ناصر يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية

يواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إتاحة تمويل المصروفات الدراسية، في إطار حرصه على مساندة الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالمصروفات الدراسية وإتاحة فرص تعليم أفضل لأبنائها، ويسهم في تعزيز انتظام الطلاب في العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تمويل المصروفات الدراسية يأتي ضمن توجه بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز دوره المجتمعي وتوفير حلول تمويلية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة مع زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها الأسر مع بداية كل عام دراسي، حيث يهدف التمويل إلى تخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها التعليمية دون التأثير على احتياجاتها الأساسية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إن التمويل يستهدف الولي الشرعي للطالب، أو الأم في حالة وفاة الأب، كما يمتد ليشمل عددًا من فئات المجتمع، من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتمويل.

ويتيح البنك تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر لعبء الدين، وذلك بعد تقديم شهادة قيد بالسنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، على أن يتم تحويل مبلغ التمويل إلى المدرسة، بما يضمن توجيه قيمة التمويل مباشرة لسداد المصروفات الدراسية.

في السياق ذاته، أوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أن البنك يوفر مرونة في فترة السداد، حيث يتم منح التمويل لمدة 10 أشهر في حالة تمويل سنة دراسية واحدة فقط أو لمرحلة تعليمية كاملة، بواقع 6 سنوات للمرحلة الابتدائية، و3 سنوات للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بما يتيح للعملاء اختيار مدة السداد التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم على السداد، وفقًا لشروط وأحكام البنك.

ويتميز التمويل بتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، حيث يُعفى أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري إلى البنك عند الحصول على التمويل لمدة 10 أشهر، ويُكتفى بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك، وفقًا للضوابط المقررة.

وأشار النحاس إلى أن إجراءات الحصول على التمويل تتمثل في تقديم طلب الحصول على التمويل، والرقم التأميني لطالب التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبيان مفردات الدخل، إلى جانب خطاب من المدرسة موضحًا السنة الدراسية المقيد بها الطالب وقيمة المصروفات، مؤكدا حرص بنك ناصر الاجتماعي من خلال إتاحة تمويل المصروفات الدراسية على مواصلة دوره في دعم الأسرة المصرية وتقديم حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم، ودعم حق الأبناء في الحصول على فرص تعليمية أفضل، وتعزيز جهود البنك في مجالات الشمول المالي والحماية الاجتماعية.