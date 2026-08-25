قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة النقل البحري البريطانية: ناقلة نفط تُصاب بقذيفة قبالة سواحل عُمان
عمر كمال يرد على جدل «الشيطان السالك»: مش ممكن أتجرأ على ربنا أو ديني
مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل
الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا
جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في أبو العجين وسط غزة
مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات
الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية
في ذكرى مولد النبي.. محطات في حياة الرسول من اليتم إلى حمل الرسالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك ناصر يتيح تمويل المصروفات الدراسية لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 يواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إتاحة تمويل المصروفات الدراسية، في إطار حرصه على مساندة الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالمصروفات الدراسية وإتاحة فرص تعليم أفضل لأبنائها، ويسهم في تعزيز انتظام الطلاب في العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تمويل المصروفات الدراسية يأتي ضمن توجه بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز دوره المجتمعي وتوفير حلول تمويلية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة مع زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها الأسر مع بداية كل عام دراسي، حيث يهدف التمويل إلى تخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها التعليمية دون التأثير على احتياجاتها الأساسية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إن التمويل يستهدف الولي الشرعي للطالب، أو الأم في حالة وفاة الأب، كما يمتد ليشمل عددًا من فئات المجتمع، من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتمويل.

ويتيح البنك تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر لعبء الدين، وذلك بعد تقديم شهادة قيد بالسنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، على أن يتم تحويل مبلغ التمويل إلى المدرسة، بما يضمن توجيه قيمة التمويل مباشرة لسداد المصروفات الدراسية.

في السياق ذاته، أوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أن البنك يوفر مرونة في فترة السداد، حيث يتم منح التمويل لمدة 10 أشهر في حالة تمويل سنة دراسية واحدة فقط أو لمرحلة تعليمية كاملة، بواقع 6 سنوات للمرحلة الابتدائية، و3 سنوات للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بما يتيح للعملاء اختيار مدة السداد التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم على السداد، وفقًا لشروط وأحكام البنك.

ويتميز التمويل بتيسير الإجراءات أمام المستفيدين، حيث يُعفى أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري إلى البنك عند الحصول على التمويل لمدة 10 أشهر، ويُكتفى بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك، وفقًا للضوابط المقررة.

وأشار النحاس إلى أن إجراءات الحصول على التمويل تتمثل في تقديم طلب الحصول على التمويل، والرقم التأميني لطالب التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبيان مفردات الدخل، إلى جانب خطاب من المدرسة موضحًا السنة الدراسية المقيد بها الطالب وقيمة المصروفات، مؤكدا حرص بنك ناصر الاجتماعي من خلال إتاحة تمويل المصروفات الدراسية على مواصلة دوره في دعم الأسرة المصرية وتقديم حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتعليم، ودعم حق الأبناء في الحصول على فرص تعليمية أفضل، وتعزيز جهود البنك في مجالات الشمول المالي والحماية الاجتماعية.

بنك ناصر الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المصروفات الدراسية مساندة الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

عمر مرموش

مانشستر سيتي يحمي نفسه من مرموش.. بند مثير في عقد انتقاله إلى توتنهام

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

بيزيرا

إعلامي شهير يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع بيزيرا

ترشيحاتنا

السكري

احمِ نفسك .. اكتشف طرق الوقاية من مرض السكري

السكري

كل يوم بيفرق.. كيف تكتشف إصابتك بالسكري؟

اكتئاب الصيف

علامات غير متوقعة تكشف إصابتك باكتئاب الصيف

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل

أقوى فضيحة لإسرائيل.. 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني يتهمونها بالتطهير العرقي

سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد