يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 داخل عدد من البنوك خلال التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم خدمة سعر الدولار اليوم من ضمن نشرات أخبار موقع صدى البلد الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.76 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.72 جنيه للشراء و50.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.