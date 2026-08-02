بنك ناصر يواصل دعم مبادرة "وظيفة تك" لتأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل

شارك وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من الشباب الملتحقين بالمبادرة، التي تأتي في إطار التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والمعهد القومي للاتصالات، وشركة "نيكست"، بهدف إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ويأتي استمرار المبادرة في ضوء حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم المبادرات التي تستثمر في قدرات الشباب وتوفر لهم مسارات حقيقية للتدريب والتأهيل والتوظيف، بما يعزز جهود التمكين الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق العمل، خاصة في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدا أن استمرار مبادرة "وظيفة تك" يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في الاستثمار في الشباب، وتزويدهم بالمهارات الفنية والعملية التي يحتاجها سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.

وأوضح وليد النحاس أن قيمة التمويلات التي قدمها البنك منذ بدء المبادرة بلغت نحو 28 مليونًا و536 ألف جنيه، استفاد منها 707 متدربين تم بالفعل توظيفهم في كبرى الشركات، بما يعكس الأثر المباشر للمبادرة وقدرتها على الانتقال بالشباب من مرحلة التدريب إلى فرص العمل الفعلية.

ووجه نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى المعهد القومي للاتصالات لما يمتلكه من خبرات متميزة في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ثمّن الدور الذي تقوم به شركة "نيكست" في تنفيذ البرامج التدريبية وربط المتدربين باحتياجات سوق العمل، بما يحقق التكامل بين التدريب والتوظيف.

وأشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يضع تنمية الإنسان في صدارة أولوياته، انطلاقا من رسالته التي لا تقتصر على تقديم الخدمات المالية، وإنما تمتد إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي وبناء قدرات الشباب، إيمانا أن توفير فرص التدريب والتأهيل المهني يعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة، وأن أفضل صور الدعم هي التي تمنح الإنسان القدرة على الاعتماد على نفسه وتحويل الطموح إلى إنجاز حقيقي.

وأضاف أن البنك يحرص على دعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات وخلق فرص عمل لائقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمي، وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن مبادرة "وظيفة تك" تمثل نموذجا ناجحا للتعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام.

ووجه نائب رئيس مجلس الإدارة رسالة إلى الخريجين، دعاهم خلالها إلى مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم باستمرار، مؤكدا أن النجاح في عالم التكنولوجيا يتطلب مواكبة التطورات المتسارعة والقدرة على الابتكار، معربا عن ثقته في قدرتهم على تمثيل المبادرة بصورة مشرفة والإسهام في بناء مستقبل رقمي أكثر ازدهارا

واختتم كلمته بتقديم التهنئة للخريجين، معربًا عن تقديره للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتوجيهاتها المستمرة بدعم المبادرة واستمرارها، ولجميع الشركاء الذين أسهموا في نجاحها، ومؤكدا استمرار بنك ناصر الاجتماعي في دعم الشراكات التنموية التي تستثمر في الإنسان، وتوفر للشباب فرصا حقيقية للتأهيل والعمل، انطلاقا من رسالته في تحقيق التكافل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.