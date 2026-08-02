إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس جديدة في أزمة لاعب الزمالك خوان بيزيرا، في ظل غيابه عن الانتظام في معسكر إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح “حتحوت” في برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، أن بيزيرا تجاهل الرد على اتصالات مسؤولي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، رغم مخاطبته رسميًا من جانب النادي للحضور إلى القاهرة والانضمام إلى معسكر الفريق.

وأضاف أن اللاعب يمتلك عدة عروض قوية من أندية خليجية، ويرغب في خوض تجربة جديدة، خاصة أن المقابل المالي المعروض عليه يفوق بشكل كبير راتبه الحالي مع الزمالك.

وأشار “حتحوت” إلى أنه خلال فترة تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي، تلقى بيزيرا أكثر من عرض مالي كبير بعلم إدارة الكرة، وتحدث اللاعب حينها مع جون إدوارد، الذي وعده بدراسة تلك العروض عقب نهاية الموسم، مؤكدًا عدم ممانعته في رحيله حال وصول عرض مالي مناسب للنادي.

وأكد “حتحوت” أن إدارة الزمالك حرصت على تحويل جميع مستحقات اللاعب المالية، لضمان عدم تقدمه بأي شكوى ضد النادي، لافتًا إلى أن عقد خوان بيزيرا مع القلعة البيضاء يمتد حتى عام 2029.