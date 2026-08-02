عصام عبد الفتاح : وجود جمال الغندور في اللجنة دليل على الإخلاص للتحكيم المصري

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن موافقة جمال الغندور على العمل داخل اللجنة بأي صفة تعكس حبه للتحكيم المصري ورغبته الصادقة في خدمته، مشيرًا إلى أن الغندور أبدى استعدادًا كبيرًا للمساهمة في تطوير المنظومة بعيدًا عن المناصب أو الاعتبارات الشخصية.

وأوضح عبد الفتاح، خلال تصريحاته، أن العمل داخل اللجنة يقوم على روح الفريق، مؤكدًا أنه كان سيقدم الدعم لجمال الغندور حتى لو كان الأخير هو رئيس اللجنة، لأن الهدف الأساسي هو مصلحة التحكيم المصري، وليس المناصب أو الألقاب.

وردًا على تساؤل مجدي عبد الغني بشأن احتمالية حدوث خلافات في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، شدّد «عبدالفتاح» على أن الاختلاف أمر طبيعي في العمل التحكيمي، لكنه سيكون دائمًا في إطار من الاحترام المتبادل.

وأضاف أن اللجنة تضم خمسة أعضاء، وفي حال اختلاف الآراء سيتم الاحتكام إلى التصويت، مؤكدًا أن النقاش بين الأعضاء سيصب في النهاية في مصلحة التحكيم، مع اختيار أفضل الأفكار والقرارات التي تخدم المنظومة.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن الجدل جزء أساسي من كرة القدم، موضحًا أن المحللين قد يختلفون في تقييم اللعبة نفسها، وهو ما يجعل تبادل وجهات النظر داخل اللجنة أمرًا صحيًا يساهم في الوصول إلى القرار الأفضل.

وعن علاقته السابقة بالنادي الأهلي، أكد عبد الفتاح أنه يكن كل التقدير والاحترام للنادي الأهلي ولكافة الأندية المصرية، مشددًا على أن لجنة الحكام ستتعامل مع الجميع بمنتهى الحياد، وستكون على مسافة واحدة من كل الأندية دون استثناء.

واختتم "عبد الفتاح" تصريحاته بالكشف عن إعداد مشروع جديد يهدف إلى رفع المستوى الثقافي للحكام، مؤكدًا أنه سيكون خطوة غير مسبوقة من حيث القيمة والمحتوى، وسيتم الإعلان عن تفاصيله عقب الانتهاء منه، في إطار خطة اللجنة لتطوير منظومة التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.



