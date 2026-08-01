هو ده بجد؟.. رد فعل غير متوقع من أحمد شوبير على تشكيل لجنة الحكام

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل؛ بعد تعليقه على تشكيل لجنة الحكام الجديدة بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”،: "هو ده بجد.. عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وجمال الغندور نائب رئيس اللجنة!!؟؟؟؟"، وذلك في إشارة إلى استغرابه من التشكيل الذي أعلنه اتحاد الكرة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد وافق على تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، وعضوية كل من:

جمال الغندور – نائب رئيس اللجنة.

سمير عثمان – نائب رئيس اللجنة.

وجيه أحمد – عضوًا.

محمود عاشور – عضوًا.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة استكمال تشكيل اللجنة الفنية للحكام وأكاديمية الحكام خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالمستوى الفني والإداري للحكام، وتأهيل كوادر جديدة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على مسابقات كرة القدم المصرية.