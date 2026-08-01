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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحافة الإسبانية تحتفي بـ«المعجزة المصرية».. حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار ويقترب من الفريق الأول لبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسلام مقلد

فرض المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم نفسه بقوة على عناوين الصحف الإسبانية؛ بعدما واصل تألقه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وسجل هدفين في المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي، ليصبح أحد أبرز نجوم معسكر برشلونة تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

وأجمعت وسائل الإعلام الإسبانية على الإشادة بالمهاجم المصري، معتبرة أنه أحد أبرز مفاجآت استعدادات الفريق الكتالوني، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها، والتي عززت فرصه في التواجد مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

"ماركا": خطة حمزة نجحت

وأفردت صحيفة "ماركا" تقريرًا بعنوان "خطة حمزة ناجحة"، أكدت فيه أن قرار اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، بقطع إجازته عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، والانضمام مباشرة إلى تدريبات برشلونة، كان نقطة تحول مهمة في مشواره.

وأشادت الصحيفة بتحركاته داخل منطقة الجزاء، وتمركزه المميز، وشخصيته الجريئة رغم حداثة سنه، مؤكدة أن هذه الصفات لفتت انتباه هانزي فليك منذ الأيام الأولى للمعسكر.

"موندو ديبورتيفو": هداف فليك الجديد

من جانبها، وصفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اللاعب المصري بأنه "هداف فليك الطموح"، مشيرة إلى أنه يمتلك مواصفات تختلف عن بقية مهاجمي برشلونة.

وأضافت أن حمزة يقدم الحلول التي افتقدها الفريق في مركز رأس الحربة، خاصة بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، مشيدة بثقته الكبيرة عندما تقدم لتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، رغم وجود لاعبين أكثر خبرة داخل الملعب.

"سبورت": مفاجأة برشلونة في سوق الانتقالات

أما صحيفة "سبورت"، فقد نشرت تقريرًا بعنوان "حل حمزة عبد الكريم.. مهاجم برشلونة المفاجئ الذي اقتحم سوق الانتقالات"، استعرضت خلاله رحلة اللاعب من أكاديمية النادي الأهلي إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن كشافي النادي الكتالوني رصدوا موهبته خلال مشاركاته في بطولات الناشئين الدولية، قبل أن يقرر برشلونة التعاقد معه مقابل 1.5 مليون يورو، في صفقة باتت تبدو رابحة بعد المستويات التي يقدمها اللاعب.

قصة طريفة خارج الملعب

وفي سياق مختلف، كشفت إذاعة "كادينا سير" عن موقف طريف تعرض له اللاعب عقب مباراة برمنجهام، بعدما تسببت مكبرات الصوت داخل ملعب سانت أندروز في مقاطعة حديثه الصحفي أكثر من مرة.

وأوضحت أن حمزة تعامل مع الموقف بروح مرحة، وقال مازحًا إن مكبرات الصوت "تساعده" على التخلص من رهبة الحديث أمام وسائل الإعلام، وهو ما اعتبرته الإذاعة دليلاً على نضجه وشخصيته الهادئة.

إشادة خاصة من هانزي فليك

وحظي اللاعب المصري بإشادة علنية من المدرب هانزي فليك، الذي أكد أنه معجب بإمكاناته الفنية وشخصيته داخل وخارج الملعب.

وقال فليك إن حمزة "لاعب متواضع للغاية، ويتمتع بشخصية رائعة وإمكانات كبيرة"، مشيرًا إلى أنه يمتلك أهم ميزة يبحث عنها في رأس الحربة، وهي حسن التمركز داخل منطقة الجزاء والقدرة على استغلال الفرص.

فرصة حقيقية مع الفريق الأول

وتزايدت التكهنات داخل إسبانيا بشأن إمكانية استمرار حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل، في ظل حاجة برشلونة إلى مهاجم صريح، خاصة بعد تعثر صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز، وعدم وجود بديل جاهز في مركز رأس الحربة.

ويرى مراقبون أن المهاجم المصري بات يمتلك فرصة حقيقية لكتابة فصل جديد في مسيرته، وربما يصبح أول لاعب مصري يفرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي لبرشلونة، بعدما نجح في خطف الأنظار داخل النادي الكتالوني خلال فترة زمنية قصيرة.

حمزة عبد الكريم الصحف الإسبانية برمنجهام سيتي هانزي فليك برشلونة

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