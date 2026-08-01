قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل لـ 5480 جنيها.. قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بعد زيادة أسعار الشرائح
ليس بشكتاش.. ناد تركي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح
تقارير: الأهلي يتفق مع إمام عاشور على تجديد عقده حتى 2030
وزير التعليم يستقبل أوائل الثانوية العامة 2026 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
خطوات تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم .. الموعد والشروط كاملة
اتفاق غزة يفتح نافذة جديدة للتهدئة.. كيف عززت مصر موقعها كضامن للاستقرار؟| تفاصيل
ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم للعام الدراسي 2026/ 2027م
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إشادة فليك.. حمزة عبد الكريم يقترب من حجز مكانه في تشكيل برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لفت الأنظار داخل برشلونة، بعدما عزز فرصه في الظهور مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد، عقب المستوى المميز الذي قدمه في المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المدير الفني هانز فليك أصبح أكثر اقتناعًا بإمكانات اللاعب، بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال اللقاء، والذي شهد تسجيله هدفي الفريق الكتالوني في التعادل بنتيجة 2-2.

وافتتح برمنجهام التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يعادل حمزة النتيجة من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الشوط الثاني، قبل مغادرته أرض الملعب، فيما أدرك الفريق الإنجليزي التعادل لاحقًا.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم المصري بدأ المباراتين الوديتين اللتين خاضهما برشلونة هذا الصيف ضمن التشكيل الأساسي، ليتصدر قائمة هدافي الفريق في فترة الإعداد حتى الآن.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني أعجب بما يقدمه حمزة عبد الكريم من حيوية داخل الملعب، إلى جانب قوته البدنية، وقدرته على الضغط على المنافسين، وإجادة اللعب كمهاجم صريح، وهو ما عزز حظوظه في الحصول على دور أكبر مع برشلونة خلال المرحلة المقبلة.

وكان الألماني هانز فليك قد أشاد بالمستوى الذي قدمه حمزة عبد الكريم عقب مواجهة برمنجهام سيتي الودية، مؤكدًا أن المهاجم المصري يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للتطور مع الفريق الأول.

وقال فليك: "يمكنكم أن تروا أنه يمتلك إمكانات كبيرة"، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو أن ينجح اللاعب في إظهار قدراته داخل أرض الملعب وتطبيق ما يمتلكه من جودة فنية.

وأضاف مدرب برشلونة أنه سعيد بما يقدمه اللاعبون الشباب خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن الجودة الفنية والحدة في الأداء داخل الفريق تبعث على التفاؤل، قبل أن يختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العمل مع المواهب الصاعدة يمنحه متعة كبيرة.

حمزة عبدالكريم عبدالكريم حمزة برشلونة فليك نادي برشلونة اخبار حمزة عبد الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

الإيبولا وهانتا.. الأطباء البيطريين تنظم حدث علمي لمواجهة التهديدات الفيروسية

تجربة طوارئ بمطار القاهرة

حريق في إحدى حافلات الركاب.. تجربة طوارئ ناجحة بمطار القاهرة

وفدًا من جمهورية ناميبيا

«الصحة» تستقبل وفدًا ناميبيًا للاطلاع على تجربتها في التحول الرقمي

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد