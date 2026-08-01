بعد إشادة فليك.. حمزة عبد الكريم يقترب من حجز مكانه في تشكيل برشلونة

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لفت الأنظار داخل برشلونة، بعدما عزز فرصه في الظهور مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد، عقب المستوى المميز الذي قدمه في المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المدير الفني هانز فليك أصبح أكثر اقتناعًا بإمكانات اللاعب، بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال اللقاء، والذي شهد تسجيله هدفي الفريق الكتالوني في التعادل بنتيجة 2-2.

وافتتح برمنجهام التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يعادل حمزة النتيجة من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الشوط الثاني، قبل مغادرته أرض الملعب، فيما أدرك الفريق الإنجليزي التعادل لاحقًا.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم المصري بدأ المباراتين الوديتين اللتين خاضهما برشلونة هذا الصيف ضمن التشكيل الأساسي، ليتصدر قائمة هدافي الفريق في فترة الإعداد حتى الآن.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني أعجب بما يقدمه حمزة عبد الكريم من حيوية داخل الملعب، إلى جانب قوته البدنية، وقدرته على الضغط على المنافسين، وإجادة اللعب كمهاجم صريح، وهو ما عزز حظوظه في الحصول على دور أكبر مع برشلونة خلال المرحلة المقبلة.

وكان الألماني هانز فليك قد أشاد بالمستوى الذي قدمه حمزة عبد الكريم عقب مواجهة برمنجهام سيتي الودية، مؤكدًا أن المهاجم المصري يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للتطور مع الفريق الأول.

وقال فليك: "يمكنكم أن تروا أنه يمتلك إمكانات كبيرة"، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو أن ينجح اللاعب في إظهار قدراته داخل أرض الملعب وتطبيق ما يمتلكه من جودة فنية.

وأضاف مدرب برشلونة أنه سعيد بما يقدمه اللاعبون الشباب خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن الجودة الفنية والحدة في الأداء داخل الفريق تبعث على التفاؤل، قبل أن يختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العمل مع المواهب الصاعدة يمنحه متعة كبيرة.