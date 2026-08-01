كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة

مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا يزداد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء للحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل المنزل، إلا أن الاستخدام المكثف ينعكس مباشرة على استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفواتير.

ويؤكد خبراء الطاقة أن خفض استهلاك المكيف لا يتطلب بالضرورة استبدال الجهاز، بل يمكن تحقيق وفورات ملحوظة عبر اتباع عادات استخدام صحيحة، وإجراء الصيانة الدورية، والاستفادة من المزايا الذكية التي توفرها أجهزة التكييف الحديثة.

طرق فعالة لتقليل استهلاك المكيف للكهرباء



1. إجراء الصيانة الدورية: تعد الصيانة المنتظمة من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة التكييف، وتشمل:

- تنظيف أو استبدال فلاتر الهواء.

- التأكد من عدم وجود تسربات.

- فحص العزل والكابلات.

- تنظيف الوحدتين الداخلية والخارجية.



2. ضبط درجة الحرارة المناسبة: ينصح الخبراء بعدم خفض درجة الحرارة إلى مستويات منخفضة جدا، لأن ذلك يزيد استهلاك الكهرباء دون فرق كبير في مستوى الراحة.

وتوصي جمعية ASHRAE بضبط المكيف خلال الصيف بين 22 و27 درجة مئوية، بينما يفضل ضبطه بين 20 و23 درجة مئوية خلال الشتاء عند استخدامه للتدفئة.

تكييف

3. تعديل إعدادات منظم الحرارة: قد يؤدي رفع أو خفض درجة الحرارة بمقدار درجة أو درجتين فقط إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على أجواء مريحة داخل المنزل.

4. تقليل دخول الحرارة: يساعد إغلاق الستائر أو النوافذ خلال ساعات الذروة على تقليل الحرارة القادمة من أشعة الشمس، ما يخفف العبء على المكيف ويقلل استهلاك الكهرباء.

كما تساهم مراوح السقف في تحسين توزيع الهواء، مما يسمح برفع درجة حرارة المكيف قليلا دون الشعور بانخفاض مستوى التبريد.

5. تجنب إعاقة تدفق الهواء: قد تؤثر طريقة توزيع الأثاث داخل المنزل على أداء التكييف، إذ يمكن أن تعيق الأرائك أو الخزائن أو السجاد حركة الهواء إذا كانت تغطي فتحات التهوية.

وينصح بترك مساحة كافية حول الوحدة الداخلية للمكيف لضمان تدفق الهواء بكفاءة.