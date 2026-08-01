قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال في قبل انطلاق الموسم الجديد
الأهالي والغواصون ينتشلون جثمان شاب غرق في شاطئ الأبيض بمطروح
وفاة محامية أثناء إجراء جراحة داخل مركز طبي خاص بالإسماعيلية
كان سرقها وسابها عايشة..أسرة مسنة تطالب بالقصاص من قاتل والدتهما بالمنوفية
هيئة الدواء تحسم الجدل.. لا إلغاء لتسعير الأدوية والأسعار ثابتة في الأسواق
ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس مع بداية أغسطس
وزير الداخلية الفرنسي: لا حديث مطلقاً عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن
كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة "آوموري" اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة

المكيف
المكيف

مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا يزداد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء للحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل المنزل، إلا أن الاستخدام المكثف ينعكس مباشرة على استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفواتير.

ويؤكد خبراء الطاقة أن خفض استهلاك المكيف لا يتطلب بالضرورة استبدال الجهاز، بل يمكن تحقيق وفورات ملحوظة عبر اتباع عادات استخدام صحيحة، وإجراء الصيانة الدورية، والاستفادة من المزايا الذكية التي توفرها أجهزة التكييف الحديثة.

طرق فعالة لتقليل استهلاك المكيف للكهرباء
 

1. إجراء الصيانة الدورية: تعد الصيانة المنتظمة من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة التكييف، وتشمل:

- تنظيف أو استبدال فلاتر الهواء.
- التأكد من عدم وجود تسربات.
- فحص العزل والكابلات.
- تنظيف الوحدتين الداخلية والخارجية.
 

2. ضبط درجة الحرارة المناسبة: ينصح الخبراء بعدم خفض درجة الحرارة إلى مستويات منخفضة جدا، لأن ذلك يزيد استهلاك الكهرباء دون فرق كبير في مستوى الراحة.

وتوصي جمعية ASHRAE بضبط المكيف خلال الصيف بين 22 و27 درجة مئوية، بينما يفضل ضبطه بين 20 و23 درجة مئوية خلال الشتاء عند استخدامه للتدفئة.

تكييف

3. تعديل إعدادات منظم الحرارة: قد يؤدي رفع أو خفض درجة الحرارة بمقدار درجة أو درجتين فقط إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على أجواء مريحة داخل المنزل.

4. تقليل دخول الحرارة: يساعد إغلاق الستائر أو النوافذ خلال ساعات الذروة على تقليل الحرارة القادمة من أشعة الشمس، ما يخفف العبء على المكيف ويقلل استهلاك الكهرباء.

كما تساهم مراوح السقف في تحسين توزيع الهواء، مما يسمح برفع درجة حرارة المكيف قليلا دون الشعور بانخفاض مستوى التبريد.

5. تجنب إعاقة تدفق الهواء: قد تؤثر طريقة توزيع الأثاث داخل المنزل على أداء التكييف، إذ يمكن أن تعيق الأرائك أو الخزائن أو السجاد حركة الهواء إذا كانت تغطي فتحات التهوية.

وينصح بترك مساحة كافية حول الوحدة الداخلية للمكيف لضمان تدفق الهواء بكفاءة.

ترشيد استهلاك الكهرباء توفير الكهرباء تكييف الهواء تقليل استهلاك المكيف للكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر سيتي

مرموش خارج القائمة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

بيراميدز

بيراميدز يواجه العربي الكويتي في ثالث وديات معسكر تركيا

الزمالك

حسام الزناتي الأقرب لمنصب المدير الرياضي في الزمالك

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد