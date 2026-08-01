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الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد

مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية
الغربية أحمد علي

باشر اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية انتشال جثمان الجثة الثانية لرجل من أسفل منزل زفتي المنهار بشارع فلسطين ونقل بواسطة سيارة إسعاف إلي طوارئ مستشفى زفتي العام .

دعم أمني عاجل 

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية تمكنت من   انتشال أول جثمان لسيدة من تحت أنقاض العقار المنهار بشارع فلسطين بمدينة زفتي تزامنا مع  أعمال البحث المستمرة التي تنفذها الأجهزة المعنية وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأفاد شهود عيان بذات المنطقة  نجاة أصحاب منزل زفتى المنهار من المــوت بسبب حضورهم حفل زفاف أثناء وقوع الحادث.

خروج جثتين من أسفل الأنقاض 

في المقابل أفاد مسئول طبي بمحافظة الغربية بالدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمتابعة حادث المنزل المنهار بزفتي تزامنا مع رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتأمين ارواح المواطنين بمحيط موقع الحادث.


وكان موقع حادث المنزل المنهار بزفتي بمحافظة الغربية شهد منذ قليل وصول  اللواء رشاد فاروق مدير الأمن للوقوف على تطورات الحادث موجها بفرض كردون أمني وإخلاء كافة الشوارع المجاورة للحادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق فجأة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.


تحرك تنفيذي 


من ناحية أخري اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد والدفع الفوري بكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية إلى موقع انهيار أحد العقارات بشارع فلسطين بمدينة زفتى، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع الموقف، ومتابعة تطورات الواقعة لحظة بلحظة.

الدفع بقوات الحماية المدنية بالغربية 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق عن العقار، فيما تواصل فرق الحماية المدنية أعمال البحث والتأمين، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المختصة.

وتؤكد محافظة الغربية أن التعامل مع الواقعة يتم وفقًا للإجراءات المعتمدة، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين، وتهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة، حفاظًا على سلامة تداول المعلومات ودقة ما يتم نشره.

اخبار محافظة الغربية مدير أمن انتشال جثة رجل اسفل المنزل المنهار بزفتي

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